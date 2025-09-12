РУ
    10:29, 12 Сентябрь 2025

    Суд прекратил дело в отношении задержанного прокурора Актау

    Специализированный суд по административным правонарушениям прекратил дело в отношении прокурора Актау Ерболата Абдирова, задержанного в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    прокурор
    Фото: Прокуратура Мангистауской области

    В постановлении суда говорится, что 28 августа полицейскими ГПП линейного отдела полиции аэропорта Алматы в отношении Ерболата Абдирова был составлен протокол по ч.1 ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

    По версии полиции, 27 августа пассажир рейса КС-955 «Алматы–Астана» в автобусе до борта якобы приставал к пассажирам и нарушал общественный порядок. В судебном заседании Абдиров вину не признал, пояснив, что данный автобус является спецтранспортом, а не общественным местом в понимании закона. Жалоб от пассажиров и работников авиакомпании не поступало. Медицинское освидетельствование подтвердило его адекватное состояние.

    Свидетели подтвердили, что обвиняемый не проявлял нецензурной брани и не приставал к пассажирам.

    Суд установил, что автобус, перевозящий пассажиров к самолету, не относится к общественным местам, доказательств оскорбительного поведения или нецензурной брани нет, сомнения в виновности трактуются в пользу лица, привлекаемого к ответственности (ст.10 КоАП). Таким образом, в действиях прокурора отсутствует состав административного правонарушения.

    Суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении, возбужденному по ч.1 ст. 434 КоАП РК в отношении Абдирова, за отсутствием состава правонарушения.

    Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Алматы был задержан прокурор города Актау Ерболат Абдиров.

