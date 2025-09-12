РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:13, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ДТП в Мангистау: одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау

    По словам руководителя областного управления здравоохранения Бекболата Избасарова, состояние трех человек, пострадавших в ДТП, остается тяжелым. У них зафиксированы сотрясение головного мозга, переломы ребер и костей ног, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП в Мангистау: одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Один из пациентов ночью был доставлен санавиацией в областной центр — город Актау. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь водителю и двум пассажирам.

    — Водитель автомобиля является жителем Жанаозена. Двое других пострадавших — жители Карагандинской области. Ночью бригада областной санавиации вылетела в Жанаозен. После осмотра и обследования пациентов одного из них доставили в областную больницу Актау. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, получает полный объем медицинской помощи, — сообщил глава упраздрава. 

    Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

    Водитель и еще два пассажира с различными травмами госпитализированы. Состояние всех трех пострадавших тяжелое.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Министр внутренних дел взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Происшествия Санавиация Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают