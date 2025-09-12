ДТП в Мангистау: одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау
По словам руководителя областного управления здравоохранения Бекболата Избасарова, состояние трех человек, пострадавших в ДТП, остается тяжелым. У них зафиксированы сотрясение головного мозга, переломы ребер и костей ног, передает корреспондент агентства Kazinform.
Один из пациентов ночью был доставлен санавиацией в областной центр — город Актау. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь водителю и двум пассажирам.
— Водитель автомобиля является жителем Жанаозена. Двое других пострадавших — жители Карагандинской области. Ночью бригада областной санавиации вылетела в Жанаозен. После осмотра и обследования пациентов одного из них доставили в областную больницу Актау. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, получает полный объем медицинской помощи, — сообщил глава упраздрава.
Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.
Водитель и еще два пассажира с различными травмами госпитализированы. Состояние всех трех пострадавших тяжелое.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Министр внутренних дел взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.