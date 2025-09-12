Что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Мангистауской области

— Мужчина 1964 года рождения и женщина 1967 года доставлены в отделение реанимации, их состояние тяжёлое. Кроме того, женщина 1960 года рождения находится в травматологическом отделении больницы, ее состояние стабильное, но тяжёлое. Врачи контролируют и обследуют состояние пациентов, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Toyota Hiace» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на обочину. В салоне находились пассажиры.