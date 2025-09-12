РУ
    В Казахстане запускают цифровую ипотеку для вторичного жилья

    В стране стартует пилот по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке в рамках проекта «Цифровая ипотека», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ключ покупка
    Фото: pexels

    Соответствующий совместный приказ подписали министр юстиции Ерлан Сарсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

    Проект позволит покупателям и продавцам заключать сделки дистанционно — через мобильное приложение или сайт банка. Все этапы — от подачи заявки на кредит до подписания договора купли-продажи и регистрации права собственности — будут проходить в цифровом формате с использованием видеозвонков, ЭЦП и интеграции с государственными базами данных.

    Для участия в пилоте банки второго уровня должны обеспечить соответствие требованиям по информационной безопасности, подключение к сервису контроля доступа к персональным данным и интеграцию с государственными системами.

    Как будет работать «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

    Процесс оформления сделки дистанционно будет проходить по следующим основным шагам:

    1. Подача заявки на ипотеку

    — Покупатель выбирает программу «Цифровая ипотека» и продукт «Вторичное жилье» на сайте или в мобильном приложении банка.
    — Вводит данные о стоимости жилья, первоначальном взносе, сроке займа и методе погашения.
    — Получает предварительный расчет ежемесячного платежа.
    — Подтверждает согласие на обработку персональных данных через SMS и сервис КДП.

    2. Предварительные условия займа

    — Банк оценивает заявку и отображает сумму займа, ставку, срок, ежемесячный платеж и переплату.
    — В случае отказа предлагается альтернативное решение.

    3. Информация о приобретаемой недвижимости

    — Покупатель вводит данные квартиры и продавца.
    — Продавцу приходит SMS с ссылкой для подтверждения личности и прав на недвижимость.
    — Автоматически проверяются сведения в ЕГКН о праве собственности и обременениях.
    — Проводится независимая оценка недвижимости.

    4. Окончательное решение банка

    — Покупатель видит окончательные условия займа и подтверждает их.
    — Производится оплата комиссии за рассмотрение заявки.

    5. Оформление договора купли-продажи

    — Сделка может быть оффлайн или полностью онлайн.
    — Онлайн-сделка проходит через сайт/приложение банка с видеозвонком и ЭЦП.
    — Продавец и, при необходимости, супруг (а) проходят видеоидентификацию и подтверждают согласие через сервис КДП.
    — Нотариус проверяет данные, сверяет договор и проводит видеозвонок с участниками сделки.
    — После подписания договора всеми сторонами нотариус регистрирует сделку в ЕНИС и ЕГКН.

    6. Подписание документов и выдача займа

    — Все документы по кредиту и залогу подписываются дистанционно через ЭЦП.
    — Банк перечисляет сумму займа на счет покупателя, затем на счет продавца.
    — Записи о сделке хранятся 15 лет на стороне банка/платформы.

    Совместный приказ вводится в действие 22 сентября и будет действовать в течение 12 месяцев.

