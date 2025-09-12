В Казахстане запускают цифровую ипотеку для вторичного жилья

Соответствующий совместный приказ подписали министр юстиции Ерлан Сарсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Проект позволит покупателям и продавцам заключать сделки дистанционно — через мобильное приложение или сайт банка. Все этапы — от подачи заявки на кредит до подписания договора купли-продажи и регистрации права собственности — будут проходить в цифровом формате с использованием видеозвонков, ЭЦП и интеграции с государственными базами данных.

Для участия в пилоте банки второго уровня должны обеспечить соответствие требованиям по информационной безопасности, подключение к сервису контроля доступа к персональным данным и интеграцию с государственными системами.

Как будет работать «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

Процесс оформления сделки дистанционно будет проходить по следующим основным шагам:

1. Подача заявки на ипотеку

— Покупатель выбирает программу «Цифровая ипотека» и продукт «Вторичное жилье» на сайте или в мобильном приложении банка.

— Вводит данные о стоимости жилья, первоначальном взносе, сроке займа и методе погашения.

— Получает предварительный расчет ежемесячного платежа.

— Подтверждает согласие на обработку персональных данных через SMS и сервис КДП.

2. Предварительные условия займа

— Банк оценивает заявку и отображает сумму займа, ставку, срок, ежемесячный платеж и переплату.

— В случае отказа предлагается альтернативное решение.

3. Информация о приобретаемой недвижимости

— Покупатель вводит данные квартиры и продавца.

— Продавцу приходит SMS с ссылкой для подтверждения личности и прав на недвижимость.

— Автоматически проверяются сведения в ЕГКН о праве собственности и обременениях.

— Проводится независимая оценка недвижимости.

4. Окончательное решение банка

— Покупатель видит окончательные условия займа и подтверждает их.

— Производится оплата комиссии за рассмотрение заявки.

5. Оформление договора купли-продажи

— Сделка может быть оффлайн или полностью онлайн.

— Онлайн-сделка проходит через сайт/приложение банка с видеозвонком и ЭЦП.

— Продавец и, при необходимости, супруг (а) проходят видеоидентификацию и подтверждают согласие через сервис КДП.

— Нотариус проверяет данные, сверяет договор и проводит видеозвонок с участниками сделки.

— После подписания договора всеми сторонами нотариус регистрирует сделку в ЕНИС и ЕГКН.

6. Подписание документов и выдача займа

— Все документы по кредиту и залогу подписываются дистанционно через ЭЦП.

— Банк перечисляет сумму займа на счет покупателя, затем на счет продавца.

— Записи о сделке хранятся 15 лет на стороне банка/платформы.

Совместный приказ вводится в действие 22 сентября и будет действовать в течение 12 месяцев.

Ранее мы писали, как получить жилье от государства.