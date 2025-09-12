В Казахстане запускают цифровую ипотеку для вторичного жилья
В стране стартует пилот по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке в рамках проекта «Цифровая ипотека», передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий совместный приказ подписали министр юстиции Ерлан Сарсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
Проект позволит покупателям и продавцам заключать сделки дистанционно — через мобильное приложение или сайт банка. Все этапы — от подачи заявки на кредит до подписания договора купли-продажи и регистрации права собственности — будут проходить в цифровом формате с использованием видеозвонков, ЭЦП и интеграции с государственными базами данных.
Для участия в пилоте банки второго уровня должны обеспечить соответствие требованиям по информационной безопасности, подключение к сервису контроля доступа к персональным данным и интеграцию с государственными системами.
Как будет работать «Цифровая ипотека» для вторичного жилья
Процесс оформления сделки дистанционно будет проходить по следующим основным шагам:
1. Подача заявки на ипотеку
— Покупатель выбирает программу «Цифровая ипотека» и продукт «Вторичное жилье» на сайте или в мобильном приложении банка.
— Вводит данные о стоимости жилья, первоначальном взносе, сроке займа и методе погашения.
— Получает предварительный расчет ежемесячного платежа.
— Подтверждает согласие на обработку персональных данных через SMS и сервис КДП.
2. Предварительные условия займа
— Банк оценивает заявку и отображает сумму займа, ставку, срок, ежемесячный платеж и переплату.
— В случае отказа предлагается альтернативное решение.
3. Информация о приобретаемой недвижимости
— Покупатель вводит данные квартиры и продавца.
— Продавцу приходит SMS с ссылкой для подтверждения личности и прав на недвижимость.
— Автоматически проверяются сведения в ЕГКН о праве собственности и обременениях.
— Проводится независимая оценка недвижимости.
4. Окончательное решение банка
— Покупатель видит окончательные условия займа и подтверждает их.
— Производится оплата комиссии за рассмотрение заявки.
5. Оформление договора купли-продажи
— Сделка может быть оффлайн или полностью онлайн.
— Онлайн-сделка проходит через сайт/приложение банка с видеозвонком и ЭЦП.
— Продавец и, при необходимости, супруг (а) проходят видеоидентификацию и подтверждают согласие через сервис КДП.
— Нотариус проверяет данные, сверяет договор и проводит видеозвонок с участниками сделки.
— После подписания договора всеми сторонами нотариус регистрирует сделку в ЕНИС и ЕГКН.
6. Подписание документов и выдача займа
— Все документы по кредиту и залогу подписываются дистанционно через ЭЦП.
— Банк перечисляет сумму займа на счет покупателя, затем на счет продавца.
— Записи о сделке хранятся 15 лет на стороне банка/платформы.
Совместный приказ вводится в действие 22 сентября и будет действовать в течение 12 месяцев.
