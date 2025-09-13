Дело о задержании прокурора Актау обжаловано

В Главной транспортной прокуратуре Казахстана сообщили, что законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.

— В связи с проведением служебного расследования, в соответствии с пунктом 2) части 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе», Абдиров Ерболат временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее специализированный суд по административным правонарушениям прекратил дело в отношении прокурора Актау Ерболата Абдирова, задержанного в аэропорту Алматы.