РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:02, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дело о задержании прокурора Актау обжаловано

    Авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение Специализированного суда города Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы прокуратурасы «Orda» сайтының бас редакторына ескерту жасады
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    В Главной транспортной прокуратуре Казахстана сообщили, что законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.

    — В связи с проведением служебного расследования, в соответствии с пунктом 2) части 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе», Абдиров Ерболат временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности, — отметили в пресс-службе ведомства.

    Ранее специализированный суд по административным правонарушениям прекратил дело в отношении прокурора Актау Ерболата Абдирова, задержанного в аэропорту Алматы.

    Теги:
    Актау Прокуратура
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают