Парламентские выборы в Кыргызстане: наступил «день тишины»

Согласно конституционному Закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», предвыборная агитация прекращается за 24 часа до начала голосования, то есть с 8:00 29 ноября 2025 года.

Запрещено проводить:

агитацию через СМИ, интернет-издания и социальные сети;

публичные агитационные мероприятия, включая митинги, собрания и теледебаты;

распространять агитационные материалы (печатные, аудиовизуальные и иные);

другие формы агитации, предусмотренные законодательством.

Нарушение закона влечет за собой меры ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

В Казахстане для граждан Кыргызстана были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде. 5 ноября образованы дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, из которых 6 отказались от участия в выборах. Общее количество аккредитованных международных наблюдателей составило 788 человек, сначала были аккредитованы 127 человек, позже еще 251, 393 и 18.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане перед выборами обречены на провал.

С 10 ноября проходила предвыборная агитация, которая длилась 20 дней и завершилась к 8.00 часам 29 ноября 2025 года. Количество избирателей в контрольном списке составило 4 млн 294 тыс. 243 человека.

ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел

22 ноября в Кыргызстане задержали 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после выборов.