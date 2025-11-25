Выборы в Кыргызстане: аккредитованы еще 393 международных наблюдателя
Общее количество аккредитованных международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша достигло 770 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ЦИК КР, в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:
- Комиссии по выборам Республики Филиппин;
- Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;
- Посольства Южной Кореи в Кыргызской Республике;
- Посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике;
- Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;
- Посольства Исламской Республики Иран;
- Посольства Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;
- Посольства Монголии в Кыргызской Республике;
- Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств;
- Парламентской Ассамблеи Совета Европы;
- Шанхайской Организации Сотрудничества;
- Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.
Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.
Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов. В качестве международных наблюдателей сначала аккредитованы 127 человек, позже еще 251.
Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.
С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. Количество избирателей в контрольном списке составило 4 млн 294 тыс. 243 человека.
ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел
22 ноября в Кыргызстане задержали 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после выборов.