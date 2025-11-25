Выборы в Кыргызстане: аккредитованы еще 393 международных наблюдателя

По данным ЦИК КР, в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

Комиссии по выборам Республики Филиппин;

Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;

Посольства Южной Кореи в Кыргызской Республике;

Посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике;

Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;

Посольства Исламской Республики Иран;

Посольства Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;

Посольства Монголии в Кыргызской Республике;

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств;

Парламентской Ассамблеи Совета Европы;

Шанхайской Организации Сотрудничества;

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов. В качестве международных наблюдателей сначала аккредитованы 127 человек, позже еще 251.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. Количество избирателей в контрольном списке составило 4 млн 294 тыс. 243 человека.

ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел

22 ноября в Кыргызстане задержали 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после выборов.