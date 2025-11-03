РУ
    10:48, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Выборы в Кыргызстане: дополнительно аккредитованы международные наблюдатели

    Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики всего аккредитованы 127 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЦИК КР

    По данным ЦИК КР, 2 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы 54 представителя:

    • Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики
    • Верховного избирательного совета Турецкой Республики
    • Центральной избирательной комиссии Республики Молдовы
    • Центральной избирательной комиссии Грузии
    • Центральной избирательной комиссии Республики Армении
    • Избирательной комиссии Мальдивской Республики
    • Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины
    • Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
    • Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в г. Астана
    • Посольства Французской Республики в Кыргызской Республике
    • Представителей Европейского Союза в Кыргызской Республике
    • Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств
    • Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    • Общественной палаты Российской Федерации

    Ранее сообщалось, что для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш были аккредитованы 29 международных наблюдателей от Миссии наблюдателей СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Посольства Республики Беларусь в КР, Посольства Российской Федерации в КР. Позже постановлением ЦИК КР были аккредитованы еще 44 международных наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ.

    Свои кандитатуры для участия в досрочных парламентских выборах выдвинули 589 человек, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.

