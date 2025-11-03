Выборы в Кыргызстане: дополнительно аккредитованы международные наблюдатели

По данным ЦИК КР, 2 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы 54 представителя:

Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики

Верховного избирательного совета Турецкой Республики

Центральной избирательной комиссии Республики Молдовы

Центральной избирательной комиссии Грузии

Центральной избирательной комиссии Республики Армении

Избирательной комиссии Мальдивской Республики

Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в г. Астана

Посольства Французской Республики в Кыргызской Республике

Представителей Европейского Союза в Кыргызской Республике

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств

Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Общественной палаты Российской Федерации

Ранее сообщалось, что для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш были аккредитованы 29 международных наблюдателей от Миссии наблюдателей СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Посольства Республики Беларусь в КР, Посольства Российской Федерации в КР. Позже постановлением ЦИК КР были аккредитованы еще 44 международных наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ.

Свои кандитатуры для участия в досрочных парламентских выборах выдвинули 589 человек, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.