Выборы в Кыргызстане: дополнительно аккредитованы международные наблюдатели
Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики всего аккредитованы 127 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ЦИК КР, 2 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы 54 представителя:
- Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики
- Верховного избирательного совета Турецкой Республики
- Центральной избирательной комиссии Республики Молдовы
- Центральной избирательной комиссии Грузии
- Центральной избирательной комиссии Республики Армении
- Избирательной комиссии Мальдивской Республики
- Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины
- Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в г. Астана
- Посольства Французской Республики в Кыргызской Республике
- Представителей Европейского Союза в Кыргызской Республике
- Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств
- Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Общественной палаты Российской Федерации
Ранее сообщалось, что для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш были аккредитованы 29 международных наблюдателей от Миссии наблюдателей СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Посольства Республики Беларусь в КР, Посольства Российской Федерации в КР. Позже постановлением ЦИК КР были аккредитованы еще 44 международных наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ.
Свои кандитатуры для участия в досрочных парламентских выборах выдвинули 589 человек, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.
Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.
