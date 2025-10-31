Парламентские выборы в Кыргызстане: выдвинуты 589 кандидатов

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, всего выдвинулись 589 кандидатов, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

На 30 октября зарегистрированы 168 кандидатов, 19 граждан отказались от дальнейшего участия в выборах, семи кандидатам отказано в регистрации.

Напомним, в сентябре 2025 года инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша КР выступила за самороспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов. 25 сентября парламент принял решение о досрочном самороспуске.

Указом президента КР досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Ранее мы писали о том, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому созданы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в которых будут избирать по три депутата Жогорку Кенеша КР.

Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.