    09:46, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Парламентские выборы в Кыргызстане: выдвинуты 589 кандидатов

    В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты по многомандатным избирательным округам на досрочных выборах в Жогорку Кенеш, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба Президента КР

    По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, всего выдвинулись 589 кандидатов, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

    На 30 октября зарегистрированы 168 кандидатов, 19 граждан отказались от дальнейшего участия в выборах, семи кандидатам отказано в регистрации.

    Напомним, в сентябре 2025 года инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша КР выступила за самороспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов. 25 сентября парламент принял решение о досрочном самороспуске.

    Указом президента КР досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

    На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

    Ранее мы писали о том, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому созданы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в которых будут избирать по три депутата Жогорку Кенеша КР.

    Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.

    Кыргызстан Выборы Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
