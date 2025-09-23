Досрочный роспуск парламента в Кыргызстане: что стоит за решением

Согласно законодательству, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимается по инициативе одной трети от общего числа депутатов, то есть подписями 30 парламентариев, большинством двух третей голосов, а это не менее 60 народных избранников. В случае принятия данного решения парламентом в ближайшее время — досрочные выборы могут быть назначены уже на конец ноября 2025 года.

Эволюция парламентаризма в Кыргызстане

Первые шаги кыргызского парламентаризма были сделаны в апреле 1990 года с началом работы Верховного Совета Киргизской ССР двенадцатого созыва. Этот состав, вошедший в историю как «легендарный парламент», стал ареной политических дискуссий и реформ, приведших к провозглашению независимости. Однако уже в 1994 году парламент оказался в кризисе — из-за политических разногласий и отсутствия кворума — и был распущен.

В 1995 году началась новая страница — был создан двухпалатный парламент: Законодательное собрание и Собрание народных представителей. Это уникальное для постсоветского пространства решение обеспечивало равные права депутатов обеих палат, избранных на одинаковых условиях. Однако внутренняя структура парламента во многом определялась не партийной принадлежностью, а земляческими, клановыми и личными связями. Его деятельность завершилась в связи с истечением срока его полномочий.

С 2005 года Кыргызстан перешел к однопалатному Жогорку Кенешу. Первые выборы в таком формате прошли по мажоритарной системе. В парламент пришли преимущественно представители пропрезидентских партий, бизнес-элиты и чиновничества. Парламент терял самостоятельность, становясь все более зависимым от исполнительной власти. В 2007 году парламент был досрочно распущен указом президента.

Фото: Bakyt Torogeldi uulu (RFE/RL)

Следующий, четвертый созыв (2007–2010), избирался уже по пропорциональной системе и начал формироваться на партийной основе. Несмотря на это, сохранялась сильная внутренняя сегментация — по региональному и родовому признакам.

После событий 7 апреля 2010 года в стране была принята новая Конституция, которая превратила Кыргызстан в парламентско-президентскую республику. Парламент пятого созыва (2010–2015) получил расширенные полномочия и стал более устойчивым и разнообразным по составу — в том числе благодаря системе квотирования.

Жогорку Кенеш пятого созыва стал первым с 2005 года, который отработал весь срок полномочий, не будучи распущенным досрочно.

После парламентских выборов 4 октября 2015 года приступил к своим полномочиям Жогорку Кенеш шестого созыва (2015-2021). В нем были представлены 6 политических партий. Очередные парламентские выборы, прошедшие 4 октября 2020 года, вызвали массовые акции протеста в стране, завершившиеся отставкой президента и аннулированием итогов голосования. В республике сменилась власть и была принята новая Конституция, в которой была определена президентская форма правления.

Выборы действующего седьмого созыва Жогорку Кенеша проведены 28 ноября 2021 года, в него прошли 6 партий.

Зачем стране самороспуск парламента

Как пояснил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, инициативная группа, состоящая из 32 депутатов, обосновала причины о необходимости самороспуска парламента тем, что сроки проведения очередных выборов депутатов и президента, согласно законодательству, совпадают по времени и приходятся на ноябрь 2026 года и январь 2027 года.По его мнению, два крупных мероприятия создадут массу трудностей и проблем, в том числе в политическом и экономическом плане.

Кроме того, им отмечено, что Центральной избирательной комиссии будет сложно технически организовать подряд парламентские и президентские выборы. Парламентарии поддерживают самороспуск Жогорку Кенеша и проведение досрочных выборов депутатов.

Фото: aa.com.tr

Некому будет объявить президентские выборы

Депутат Улан Примов, входящий в группу поддерживающую самороспуск, в комментарии ИА «Кабар» заявил, что, прежде всего, инициатива депутатов направлена на то, чтобы в Кыргызстане была гарантирована политическая устойчивость и стабильность.

— Есть два основных фактора. Принят закон о выборах Жогорку Кенеша и президента. Там четко определена новая система и порядок. Избрание главы государства мы назначили на начало января 2027 года, а выборы парламента на ноябрь 2026. Разница менее чем в два месяца между такими важными событиями может создать неопределенность и некоторые сложности. Если из-за тяжб между кандидатами в депутаты затянется формирование парламента, некому будет объявить президентские выборы, — сказал он.

Снижение финансовой нагрузки на бюджет

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев отмечает, что соблюдение юридических тонкостей — не единственная причина, подтолкнувшая группу депутатов инициировать самороспуск парламента на год раньше истечения срока полномочий. Две избирательные кампании потребуют серьезных затрат, поэтому нужно подумать еще и о сбалансированном подходе к распределению финансовой нагрузки на бюджет.

— В идеале между этими двумя избирательными кампаниями должна быть пауза минимум в полгода — год. Сейчас же они идут почти вплотную. Если выборы депутатов будут признаны недействительными в каком-либо округе, потребуется повторное голосование. А это значит, что сроки формирования парламента сдвинутся. Поэтому сначала должны пройти досрочные парламентские выборы, и только затем президентские. То есть мы разведем их по времени. Вторая цель — это снижение нагрузки на бюджет, в случае если между этими событиями пройдет год, все будет рациональнее и с точки зрения финансов, — резюмировал Нурбек Сыдыгалиев.

Фото: kg.akipress.org

Общественный запрос: новые лица и новая система

По мнению политолога и директора Центра стратегических исследований Евразии Бакытбека Жумагулова, кыргызстанское общество устало от старого формата парламента и готово к переменам.

— Наше общество желает новых депутатов. И это произойдет, поскольку досрочные парламентские выборы пройдут по новой избирательной системе, в которой уменьшается роль политических партий. Акцент будет сделан на 30-ти многомандатных территориальных избирательных округах, в каждом из них изберут по три депутата, включая как минимум одну женщину. Кандидатами в основном станут самовыдвиженцы, — отметил эксперт.

Фото: из личного архива Бакытбека Жумагулова

Кроме того, Б. Жумагулов подчеркнул, что в стране обсуждаются административные реформы, предполагающие отмену института областных представителей центральной власти и усиление роли акимов в регионах. Это может изменить модель взаимодействия между парламентом и местной исполнительной властью.

Напомним, в начале сентября инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана выступила за самороспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов.

Ранее в стране был принят конституционный закон, согласно которому изменена процедура выборов депутатов Жогорку Кенеша.