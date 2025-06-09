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    16:35, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане выборы депутатов будут проводить по новой системе

    В стране образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых будут избирать по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане выборы депутатов будут проводить по новой системе
    Фото: Кабар

    Соответствующий конституционный закон подписан президентом КР Садыром Жапаровым. Документ направлен на совершенствование процедуры выборов депутатов Жогорку Кенеша, противодействие политической коррупции и исключение недостатков действующей избирательной системы, повышение уровня доверия граждан к народным избранникам.

    При проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование, решение о проведении которого принимается при назначении выборов.

    Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

    В целях экономии бюджетных средств выборы депутатов парламента по многомандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах проводиться не будут.

    Ранее в КР предлагали отменить выборы депутатов по одномандатным округам.

    Теги:
    Кыргызстан Политика СНГ Выборы Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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