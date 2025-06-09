В Кыргызстане выборы депутатов будут проводить по новой системе
В стране образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых будут избирать по 3 депутата Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий конституционный закон подписан президентом КР Садыром Жапаровым. Документ направлен на совершенствование процедуры выборов депутатов Жогорку Кенеша, противодействие политической коррупции и исключение недостатков действующей избирательной системы, повышение уровня доверия граждан к народным избранникам.
При проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование, решение о проведении которого принимается при назначении выборов.
Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
В целях экономии бюджетных средств выборы депутатов парламента по многомандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах проводиться не будут.
Ранее в КР предлагали отменить выборы депутатов по одномандатным округам.