378 международных наблюдателей аккредитованы на парламентские выборы в Кыргызстане
Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики дополнительно аккредитован 251 международный наблюдатель на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ЦИК КР, 12 и 19 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:
- Центральной избирательной комиссии Республики Болгарии;
- Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;
- Национальной избирательной комиссии Арабской Республики Египет;
- Организации Исламского Сотрудничества;
- Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;
- Посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике;
- Посольства Японии в Кыргызской Республике;
- Посольства Венгрии в Кыргызской Республике;
- Посольства Великобритании в Кыргызской Республике;
- Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;
- Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств;
- Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств;
- Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности;
- Генеральной избирательной комиссии Монголии;
- Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;
- Национального избирательного органа Боливарианской Республики Венесуэлы;
- Избирательной комиссии Индонезии;
- Общественной Палаты Российской Федерации;
- Организации Тюркских государств;
- Шанхайской Организации Сотрудничества.
Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.
На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.
Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.
Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов.
Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.
С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел