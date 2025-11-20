РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:40, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    378 международных наблюдателей аккредитованы на парламентские выборы в Кыргызстане

    Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики дополнительно аккредитован 251 международный наблюдатель на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: ЦИК КР

    По данным ЦИК КР, 12 и 19 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

    • Центральной избирательной комиссии Республики Болгарии;
    • Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
    • Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;
    • Национальной избирательной комиссии Арабской Республики Египет;
    • Организации Исламского Сотрудничества;
    • Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;
    • Посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике;
    • Посольства Японии в Кыргызской Республике;
    • Посольства Венгрии в Кыргызской Республике;
    • Посольства Великобритании в Кыргызской Республике;
    • Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
    • Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;
    • Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств;
    • Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
    • Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств;
    • Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности;
    • Генеральной избирательной комиссии Монголии;
    • Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;
    • Национального избирательного органа Боливарианской Республики Венесуэлы;
    • Избирательной комиссии Индонезии;
    • Общественной Палаты Российской Федерации;
    • Организации Тюркских государств;
    • Шанхайской Организации Сотрудничества.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

    На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

    Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

    Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов.

    Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

    С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел

    Кыргызстан Выборы Мировые новости
