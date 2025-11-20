378 международных наблюдателей аккредитованы на парламентские выборы в Кыргызстане

По данным ЦИК КР, 12 и 19 ноября в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

Центральной избирательной комиссии Республики Болгарии;

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Национальной избирательной комиссии Арабской Республики Египет;

Организации Исламского Сотрудничества;

Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;

Посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике;

Посольства Японии в Кыргызской Республике;

Посольства Венгрии в Кыргызской Республике;

Посольства Великобритании в Кыргызской Республике;

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;

Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств;

Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств;

Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности;

Генеральной избирательной комиссии Монголии;

Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;

Национального избирательного органа Боливарианской Республики Венесуэлы;

Избирательной комиссии Индонезии;

Общественной Палаты Российской Федерации;

Организации Тюркских государств;

Шанхайской Организации Сотрудничества.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел