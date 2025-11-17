Выборы в Кыргызстане: безопасность обеспечат свыше 10 тысяч правоохранителей

Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день в стране на 2492 избирательных участках работают более 5 тысяч сотрудников милиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также предотвращения нарушений избирательного законодательства в день выборов и предшествующий ему «день тишины» будут задействованы свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, аккредитованы 127 международных наблюдателей.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства.