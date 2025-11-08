РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:41, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Парламентские выборы в Кыргызстане: зарегистрированы 467 кандидатов

    В Кыргызстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты по многомандатным избирательным округам на досрочных выборах в Жогорку Кенеш, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Парламентские выборы в Кыргызстане
    Фото: ЦИК РК

    По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, всего зарегистрировано 467 кандидатов, из них 276 мужчин и 191 женщина. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

    На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно трех избирательных участков в городах Алматы, Тараз и Шымкент. Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

    Для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш аккредитованы 127 международных наблюдателей.

    Ранее мы писали о том, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому созданы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, где будут избирать по три депутата Жогорку Кенеша КР.

    Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.

    Теги:
    Парламент Кыргызстан Выборы Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
