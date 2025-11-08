Парламентские выборы в Кыргызстане: зарегистрированы 467 кандидатов

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, всего зарегистрировано 467 кандидатов, из них 276 мужчин и 191 женщина. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно трех избирательных участков в городах Алматы, Тараз и Шымкент. Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш аккредитованы 127 международных наблюдателей.

Ранее мы писали о том, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому созданы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, где будут избирать по три депутата Жогорку Кенеша КР.

Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.