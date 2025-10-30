Парламентские выборы в Кыргызстане: завершается выдвижение кандидатов

По данным ЦИК КР, прием заявлений от граждан, выразивших намерение участвовать в досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября 2025 года, завершается 30 октября 2025 года в 18:00 часов включительно.

До 2 ноября кандидаты должны предоставить полный пакет документов. Регистрация кандидатов пройдет до 9 ноября, а с 10 ноября стартует предвыборная агитация.

Для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, образованы 97 зарубежных избирательных участков в 34 странах мира. В Казахстане граждане Кыргызской Республики смогут проголосовать на участках в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Сегодня, 30 октября на всех избирательных участках страны проходит тестирование новой системы голосования, которое проводили 10 и 20 октября.

Ранее сообщалось, что для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш были аккредитованы 29 международных наблюдателей от Миссии наблюдателей СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Посольства Республики Беларусь в КР, Посольства Российской Федерации в КР. Позже постановлением ЦИК КР были аккредитованы еще 44 международных наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ.

Для участия в досрочных парламентских выборах по многомандатному избирательному округу изначально заявки подали три политические партии «Кырк ууз», «Легалайз» и «Ынтымак». Позже политическая партия «Кырк Ууз» отказалась от участия в досрочных выборах в ЖК.

Напомним, в сентябре 2025 года инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша КР выступила за самороспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов. 25 сентября парламент принял решение о досрочном самороспуске.

Указом президента КР досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Ранее мы писали о том, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому созданы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в которых будут избирать по три депутата Жогорку Кенеша КР.

