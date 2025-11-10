РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:24, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Кыргызстана: Переворотов больше не будет — государство стало сильным

    Президент Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar.

    Фото: kabar.kg

    Садыр Жапаров отметил, что отдельные группы, потерявшие прежние источники доходов после ликвидации коррупционных схем, пытаются через блогеров и провокаторов распространять ложную информацию и сеять недовольство среди граждан.

    — Что это за группы. Среди них те, кто был ранее задержан по крупным коррупционным делам и по решению суда передал крупные суммы или объекты в государственный бюджет; те, чьи теневые схемы мы разрушили, и кто потерял доходы; те, кто уходит с постов, сердито мстящие лично ради собственной выгоды. Иными словами — люди, обиженные ради личной выгоды, — говорит он. 

    Президент отметил, что через блогеров поднимаются старые темы, которые государство уже решает, но чтобы прийти к результату требуется время.

    — Через блогеров снова поднимают старые проблемы про дома, которые построили мошенники вроде «KG групп», «Ихсан» и пытаются выставить их как некачественные. Мы постепенно полностью завершим эти дома: легализуем, подключаем к электроэнергии. Для решения оставшихся проблемных домов нужно время. Все будет завершено. Поэтому не надейтесь на хаос. Переворотов не будет, — говорит Садыр Жапаров.

    Он также добавил, что прежнего слабого государства уже нет.

    — Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. Во-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти. Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — все это пусть остается лишь в ваших снах, — заявил президент.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кabar.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года. Президент Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов. Регистрация кандидатов в депутаты завершилась

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
