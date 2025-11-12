Проведение парламентских выборов находится на личном контроле президента Кыргызстана

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров предупредил всех участников избирательного процесса о том, что комиссия не допустит подкупа избирателей, использования незаконных методов агитации и любых действий, порочащих честь и достоинство других участников выборов.

— Проведение досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики находится на личном контроле Президента Садыра Жапарова. Глава государства придает особое значение тому, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в строгом соответствии с законом, — подчеркнул он.

ЦИК обратил внимание всех кандидатов и их сторонников, что агитация должна вестись строго в рамках закона. В случае выявления нарушений будут применены строгие меры, вплоть до отмены регистрации кандидата.

— Неприкасаемых нет. Все равны перед законом. Центральная избирательная комиссия будет действовать в пределах своих полномочий в отношении всех, кто нарушает установленные правила — будь то кандидат, его штаб или лица, распространяющие клевету и дезинформацию, — заявил председатель ЦИК.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, аккредитованы 127 международных наблюдателей.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года.