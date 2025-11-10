Период предвыборной агитации стартовал в Кыргызстане

По данным ЦИК КР, предвыборная агитация продлится 20 дней. Стартует с 10 ноября 2025 года и завершится к 8:00 часов 29 ноября 2025 года.

Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой информации, а также интернет-издания. Избирательные комиссии должны обеспечить проведение агитации и встреч с избирателями.

Запрещается проведение предвыборной агитации в зарубежных средствах массовой информации, распространяемых на территории Кыргызской Республики. В период проведения выборов ретрансляция зарубежных теле- и радиопрограмм производится в записи.

Согласно законодательству, не имеют право проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:

государственные гражданские и муниципальные служащие;

лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов Жогорку Кенеша;

специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей;

члены избирательных комиссий;

наблюдатели, международные наблюдатели;

религиозные деятели;

учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;

лица, не достигшие 18 лет;

иностранные граждане и организации;

лица без гражданства;

работники территориального общественного самоуправления.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент. Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, аккредитованы 127 международных наблюдателей.

Накануне Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.