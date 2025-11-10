РУ
    11:02, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Период предвыборной агитации стартовал в Кыргызстане

    В стране с 10 ноября начался этап агитационной кампании по досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Пресс-служба президента КР

    По данным ЦИК КР, предвыборная агитация продлится 20 дней. Стартует с 10 ноября 2025 года и завершится к 8:00 часов 29 ноября 2025 года.

    Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой информации, а также интернет-издания. Избирательные комиссии должны обеспечить проведение агитации и встреч с избирателями.

    Запрещается проведение предвыборной агитации в зарубежных средствах массовой информации, распространяемых на территории Кыргызской Республики. В период проведения выборов ретрансляция зарубежных теле- и радиопрограмм производится в записи.

    Согласно законодательству, не имеют право проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:

    • государственные гражданские и муниципальные служащие;

    • лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов Жогорку Кенеша;

    • специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей;

    • члены избирательных комиссий;

    • наблюдатели, международные наблюдатели;

    • религиозные деятели;

    • учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;

    • лица, не достигшие 18 лет;

    • иностранные граждане и организации;

    • лица без гражданства;

    • работники территориального общественного самоуправления.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

    На 1 октября в республике было зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут участвовать в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент. Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

    Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов, аккредитованы 127 международных наблюдателей.

    Накануне Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

    Кыргызстан Выборы Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
