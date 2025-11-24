Выборы в Кыргызстане: проголосовать смогут свыше 4,2 млн избирателей

По данным ЦИК, количество избирателей в контрольном списке составляет 4 млн 294 тыс. 243 человека, из них мужчин — 2 млн 81 тыс. 514, женщин — 2 млн 212 тыс. 729.

Отмечается, что граждане могут уточнить себя в списке избирателей, позвонив по коротким номерам 1255 или 11 или на избирательном участке, либо на сайте tizme.gov.kg, а также отправкой СМС на короткий номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера в паспорте.

Окончательные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены на 2492 избирательных участках до 25 ноября 2025 года.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее были открыты избирательные участки в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Для участия на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша зарегистрировано 467 кандидатов. В качестве международных наблюдателей аккредитованы сначала 127 человек, позже еще 251.

Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане обречены на провал.

С 10 ноября стартовал период предвыборной агитации, который продлится 20 дней и завершится к 8:00 часам 29 ноября 2025 года. ЦИК КР призвал всех участников избирательного процесса к соблюдению законодательства. Охрану порядка на выборах обеспечат свыше 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел

22 ноября в Кыргызстане задержали 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после выборов.