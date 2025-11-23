В Кыргызстане задержали 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после выборов

Как сообщили в ведомстве, в ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.

Группа имела четкую иерархию и распределение ролей. «Координационные группы» должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры — обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности.

При обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере 150 тысяч долларов США, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства.

Задержанным — А.У. 1963 г. р., С. Т. 1998 г. р., А Ш. 1979 г. р., Э.Э. 1983 г. р., М.Д. 1984 г. р., Ш. Т. 1986 г. р., А.К. 1993 г. р., А.у.Э 1993 г. р. К.Н. 1993 г. р., К К. 1970 г. р. предъявлены обвинения по части 1 статьи 278 УК КР (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и т. д.). Фигуранты водворены в ИВС.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.