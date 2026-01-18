РУ
    Места для крещенских купаний определили в Алматинской области

    18–19 января в Алматинской области пройдут крещенские купания. Для их проведения в регионе подготовлено 21 стационарное место, передает агентство Kazinform.

    крещение
    Фото: акимат Алматинской области

    Купели будут организованы в городе Конаеве и пяти районах области: в Илийском, Талгарском, Жамбылском, Карасайском и Енбекшиказахском. Все площадки оборудуют удобными подходами и спусками, освещением, а также необходимыми средствами безопасности.

    На местах проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников полиции, подразделений по чрезвычайным ситуациям и медицинских служб. Координацию мероприятий обеспечивает управление по делам религий Алматинской области и акиматы районов и городов.

    — Крещенские купания открыты для всех желающих. Вместе с тем участникам необходимо строго соблюдать меры безопасности, учитывать погодные условия и состояние здоровья, а также заблаговременно подготовиться к погружению. Крещенские купания являются прежде всего духовной традицией, поэтому участие в них должно быть осознанным и ответственным, — отметили в управлении.

    Официальные места для крещенских купаний в Алматинской области:

    Город Конаев

    — Пляж № 5 (18-й микрорайон)

    Илийский район

    — с. Утеген батыр, ул. Ажимуратовой, 1 — приход «Адриано-Натальинский»
    — с. Боралдай, ул. Курчатова, 13 — Свято-Иверский приход
    — с. Байсерке, ул. Учительская, 1 — храм Дмитрия Солунского
    — с. Косозен, ул. Таугуль, 20 — приход «Неупиваемая Чаша»
    — с. Аксай, ул. Алтынсарина, 15 — храм святителя Николая
    — с. Аксай, водоём КА-32 — «Рыбацкая усадьба»

    Талгарский район

    — г. Талгар, ул. Гагарина, 68 — храм святителя Николая
    — г. Талгар, ул. Бекбаева–Крутенко, 142 — храм Параскевы Пятницы
    — с. Панфилово, ул. Гагарина, 22 — приход «Утоли мои печали»
    — с. Белбулак, ул. К. Абдигулова, 98 — Свято-Георгиевский приход
    — с. Карабулак, ул. Школьная, 90 — храм Царственных страстотерпцев
    — с. Гульдала, ул. Казыбек би, 42 — Иоанно-Предтеченский приход
    — с. Карабулак, ул. Аз-Жанибек хана, 90 — скит Иверско-Серафимовского монастыря

    Жамбылский район

    — с. Узынагаш, ул. Сатпаева, 90 — Казанский храм
    — с. Каргалы, ул. Журунова, 11 — Свято-Тихоновский приход
    — с. Жайсан — озеро КХ «Володя» (частный водоём)
    — с. им. Б. Кыдырбекулы — берег реки Аксенгир (только для забора воды)

    Карасайский район

    — с. Жандосов, ул. Темирбековой, 1 — комплекс «Home Club»

    Енбекшиказахский район

    — г. Иссык — река Иссык, вдоль ул. Речной
    — с. Тургень — река Тургень, вдоль ул. Кулманбета

    Ранее места для крещенских купаний были определены в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, КарагандинскойТуркестанской областях и области Жетысу, а также в городах Шымкент, Алматы и Астана.

