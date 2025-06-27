Ловушки легких денег: казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды

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Одной из крупных афер, где были замешаны популярные казахстанские вайнеры (впоследствии получившие срок) Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов стало дело по финпирамиде Mudarabah Capital. В июне прошлого года в Алматы огласили приговор по данному делу – вайнеры получили по пять лет лишения свободы в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности. Остальные фигуранты (всего по делу было осуждено 12 человек) получили сроки от 6 до 14 лет лишения свободы.

Также был замешан в скандале с финансовыми пирамидами украинский миллионер Вадим Машуров. В декабре 2024 года АФМ заявило, что он находился в розыске в Казахстане. Накануне сообщалось о причастности Машурова к созданию компании Sincere Systems (S-Group), которую АФМ включило в список финансовых пирамид.

«Алмазное» дело в Мангистау

В ноябре 2024 года возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest». С 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге. Они позиционировали себя как участника глобального проекта по добыче алмазов в Африке. Организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично в столице была задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается. Скандал начался с того, что группа жителей сообщила, что они стали жертвами мошенника в Мангистау. Поверив рекламе, они перевели в компанию «Sax Invest» по 10-15 тысяч долларов США на добычу алмазов.

Позже в АФМ РК раскрыли подробности, на что были потрачены деньги вкладчиков.

Масштабная операция «Asar Baspana»

Деятельность финпирамиды, замаскированную под потребительский кооператив пресекли сотрудники АФМ РК в феврале 2025 года. Операция проводилась по регионам страны. Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса. Позже были установлены организаторы этой компании.

Еще одним фиктивным проектом, который выдавал себя за потребительский кооператив, стала компания «Buyers Union». Им удалось обмануть более 250 вкладчиков на сумму свыше 300 млн тенге. Расследование по делу продолжается.

Финансовая пирамида Qnet

Жители сразу нескольких регионов пострадали от деятельности компании Qnet, чья работа была запрещена в Казахстане ещё в 2017 году. В марте в Костанае с руководителя этой финансовой пирамиды в пользу потерпевших было взыскано около 70 млн тенге.

В Кызылорде у организаторов финпирамиды «Qnet» конфисковали активы на 301 млн тенге – в апреле 2025 года был вынесен приговор.

Ювелирный «бизнес» в Шымкенте

В Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Компания хитро замаскировалась под ювелирный бизнес, где предлагали продажу изделий. В деятельность было вовлечено свыше 4 тысяч человек, на деньги которых организаторы приобрели квартиры, дом и 10 машин.

Еще одна пирамида «Mooni Gold» организовала аферу под вывеской ювелирной компании. Организаторы заманивали людей обещаниями дохода до 30% в месяц. За счет обманутых мошенники успели приобрести элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Гигантские суммы и низкая финграмотность

Деятельность финансовых пирамид продолжает выявляться по всей стране — и масштабы ущерба, как и число пострадавших, продолжают поражать. В ВКО жертвами шести финансовых пирамид стали 250 человек. Общий ущерб составил около 400 млн тенге. В Акмолинской области пострадали сотни людей, вложивших более 800 млн тенге в четыре аналогичные схемы.

В Костанае на семь лет осудили руководителя популярной финансовой пирамиды Finiko. Пострадавшими признаны 12 человек, а сумма ущерба составила 42 млн тенге. Уголовное дело, связанное с этой компанией, ведётся с 2021 года — тогда расследование началось в Алматы, а полиция Костанайской области начала розыск пострадавших.

В мае 2025 года был осуждён ещё один руководитель подразделения Finiko. Сумма причинённого ущерба в этом случае превысила 126 млн тенге.

В транснациональном скандале были замешаны казахстанцы, которые стали вкладчиками финансовой пирамиды «QI-Trade». Главу компании экстрадировали из Кыргызстана, в феврале 2025 года. Уточняется, что участники этой группы с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду «QI-Trade» и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.

Более 700 человек пострадали от финансовой пирамиды в Алматы с ущербом 1,5 млрд тенге. Руководители компании получили уголовные сроки.

Крупную финансовую аферу раскрыли в июне 2025 года в Алматинской области: 8 тысяч вкладчиков вложили более 21 млрд тенге на приобретение «дорогих» вещей организаторами финпирамиды. Обман строился на предложении гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Почти 400 млн тенге ущерба нанесли вкладчикам Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group. В июне 2025 года по делу были осуждены организаторы данной пирамиды. Уголовное дело завели в октябре 2024 года. На скамье подсудимых оказались 20 человек, среди которых были врачи, учителя, безработные. Ущерб составил 391,7 млн тенге, но суд потерпевшим признал 54 человека из 279 заявленных изначально.

Крупный скандал возник в Павлодарской области – компания HAS якобы осуществляла внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в «инвестиционные проекты» с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%. В апреле 2025 года организаторам был вынесен приговор – пять участников получили уголовные сроки. Фишка заключалась в «маркетинговом ходе» – в социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и специальная техника. В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков.

Как с этим борется Казахстан?

В декабре 2024 года Агентство по финансовому мониторингу поделилось неутешительными цифрами – за год казахстанцы вложили в фиктивные схемы более 20 млрд тенге. Из этой суммы удалось вернуть около 13 миллиардов.

Как бороться с финпирамидами?

В АФМ отмечают, что, несмотря на сложности, агентство продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности подобных структур. С начала 2025 года было заблокировано свыше 7 тысяч сайтов, связанных с фиктивными инвестиционными проектами, в том числе финансовыми пирамидами.

Кроме того, агентство запустило Telegram-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого пользователи могут проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

В феврале 2025 года к борьбе подключилась и Национальная гвардия РК: совместно с АФМ был запущен проект по повышению финансовой грамотности среди военнослужащих.

Ранее Kazinform сообщал, почему казахстанцы становятся жертвами мошенников и фальшивых застройщиков.