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    15:47, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    АФМ Мангистауской области расследует дело по «добыче алмазов»

    Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Kazinform со ссылкой на АФМ РК.

    ИВС
    Фото: кадр из видео Polisia.kz

    Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

    По информации АФМ, «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

    • наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
    • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

    За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

    При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

    В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

    Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично в столице задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается.

    Ранее в Мангистау группа жителей сообщила, что они стали жертвами мошенника. Поверив рекламе, они перевели в компанию «Sax Invest» по 10-15 тысяч долларов США на добычу алмазов. Однако руководитель компании, завоевав доверие людей, присвоил их деньги и прекратил всякое общение. По словам жителей, количество пострадавших составляет около тысячи человек.

    Теги:
    Мошенничество Казахстан Регионы АФМ Финансовая пирамида Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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