Деятельность четырех финпирамид пресекли в Акмолинской области

Так, за пять месяцев текущего года в регионе было выявлено 16 правонарушений в финансовых и экономических сферах.

За 2024–2025 годы ДЭР по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность трех групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и изготовленных из него ювелирных изделий. Участники двух групп уже осуждены к различным срокам наказания. Возбуждено два уголовных дела в отношении ещё одной группы, проводится досудебное расследование.

«Также в начале июня ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактной бытовой химии с незаконным использованием товарного знака „Domestos“. В ходе обыска обнаружены и изъяты более четырех тысяч флаконов готовой к реализации продукции, оборудование, пустая тара, наклейки и химический концентрат для изготовления контрафактной продукции», — сообщил спикер.

В прошлом году департаментом ликвидированы структурные подразделения финансовых пирамид «Charoit» и «Лайм академия». Организаторы осуждены. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены четыре человека, занимавшихся рекламой финпирамид.

«С начала текущего года на территории области уже пресечена деятельность структурных подразделений четырех финансовых пирамид „BuyersUnion“, „S-Group“, „Lemon“, а также трех филиалов пирамиды „Асар Баспана“ в городах Щучинск, Степногорск и Атбасар. Мошенники маскировали их под другие конторы», — пояснил Алмас Баймурзин.

Сотрудниками департамента выявлено также два факта незаконного оборота криптовалюты. В отношении фигурантов ведется расследование. Предварительная сумма незаконного оборота денежных средств, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, — более 800 млн тенге.

Еще одно дело по аналогичному факту с общим оборотом в 186 млн тенге окончено производством и направлено в суд. Наложен арест на $4 тыс. (эквивалент 1,8 млн тенге).

«Также проводится работа по закрытию противоправных аккаунтов, чатов и ссылок на сайты, осуществляющие или рекламирующие игры в онлайн-казино, пропагандирующие и зазывающие в финансовые пирамиды, а также осуществляющие незаконную деятельность по обмену криптовалюты. За истекший период текущего года в социальных сетях заблокировано восемь чатов и аккаунтов, в которых состояли около двух тысяч участников, а также внесено на блокировку более тысячи ссылок на противоправные контенты», — резюмировал Алмас Баймурзин.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте раскрыта финпирамида с тысячей обманутых вкладчиков. Также в Казахстане заблокировали свыше 7 тысяч сайтов о фиктивных инвестпроектах.