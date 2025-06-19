В Шымкенте раскрыта финпирамида с тысячей обманутых вкладчиков

Департамент финансового мониторинга в Шымкенте пресек деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под продажу ювелирных изделий. Организаторы «Mooni Gold» обещали вкладчикам от 20 до 30 процентов ежемесячно в течение пяти месяцев, гарантируя полную сохранность вложенных средств.

Однако выплата доходов осуществлялась за счет привлечения новых участников. В аферу оказались втянуты более тысячи человек.

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль на сумму 280 млн тенге. В ходе обысков изъято 15 млн тенге наличными и ювелирные изделия на 28 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК — создание и руководство финансовой пирамидой. Подозреваемые арестованы.

— Прокуратура города призывает граждан проявлять бдительность. Компании, обещающие быструю и высокую прибыль, зачастую скрывают мошеннические схемы. Перед вложением средств важно проверять наличие лицензии у организации, — отметили в надзорном органе.

Напомним, ранее в Шымкенте под видом ювелирной компании действовала финансовая пирамида «Nazira Gold». На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры, жилой дом и десять автомобилей.