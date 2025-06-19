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    22:30, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте раскрыта финпирамида с тысячей обманутых вкладчиков

    Пирамида «Mooni Gold» организовала аферу под вывеской ювелирной компании. Организаторы заманивали людей обещаниями дохода до 30% в месяц. За счет обманутых мошенники успели приобрести элитную недвижимость и дорогие автомобили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    финпирамида
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Департамент финансового мониторинга в Шымкенте пресек деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под продажу ювелирных изделий. Организаторы «Mooni Gold» обещали вкладчикам от 20 до 30 процентов ежемесячно в течение пяти месяцев, гарантируя полную сохранность вложенных средств.

    Однако выплата доходов осуществлялась за счет привлечения новых участников. В аферу оказались втянуты более тысячи человек.

    На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль на сумму 280 млн тенге. В ходе обысков изъято 15 млн тенге наличными и ювелирные изделия на 28 млн тенге.

    Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК — создание и руководство финансовой пирамидой. Подозреваемые арестованы.

    — Прокуратура города призывает граждан проявлять бдительность. Компании, обещающие быструю и высокую прибыль, зачастую скрывают мошеннические схемы. Перед вложением средств важно проверять наличие лицензии у организации, — отметили в надзорном органе.

    Напомним, ранее в Шымкенте под видом ювелирной компании действовала финансовая пирамида «Nazira Gold». На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры, жилой дом и десять автомобилей.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Шымкент Прокуратура Финансовая пирамида
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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