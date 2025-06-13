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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:34, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане заблокировали свыше 7 тысяч сайтов о фиктивных инвестпроектах

    Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид, передает агентство Kazinform.

    интернет-мошенники
    Фото: Freepik

    Как отметили в АФМ, с начала 2025 года закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников; ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан; окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид; обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.

    Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

    Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

    Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

    Теги:
    АФМ Финансовая пирамида
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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