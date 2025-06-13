В Казахстане заблокировали свыше 7 тысяч сайтов о фиктивных инвестпроектах

Как отметили в АФМ, с начала 2025 года закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников; ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан; окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид; обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.

Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.