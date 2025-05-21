Роскошь и изобилие: на что были потрачены деньги вкладчиков финпирамиды «Sax Invest»

Как сообщили в АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Деньги были использованы Мендыгалиевым в личных целях:

на азартные игры в казино — 2 млрд тенге;

приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге;

покупку двух квартир в Атырау — 70 млн тенге;

строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге;

отдых зарубежом — 377 млн тенге;

на оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге.

Отмечается, во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

— Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены, — отметили в АФМ.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.

— С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы — 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в АФМ.

Ранее сообщалось, что АФМ Мангистауской области расследует дело по «добыче алмазов». «Sax Invest» позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Напомним, мангистауцы вложили огромные средства в добычу алмазов и остались обманутыми. Они поверили рекламе и сильно пострадали, переведя в компанию «Sax Invest» по 10-15 тысяч долларов США.