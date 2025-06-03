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    10:41, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Роскошь за счет доверчивых граждан: в Алматинской области раскрыта финпирамида

    Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive», передает агентство Kazinform.

    АФМ, коррупция, финпирамиды
    Фото: АФМ РК

    По данным АФМ, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

    Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

    В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

    — С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium», — говорится в сообщении.

    Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

    На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

    С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

    Главный организатор пирамиды помещен под стражу.

    Расследование продолжается.

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Теги:
    Недвижимость АФМ Алматинская область Авто Финансовая пирамида
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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