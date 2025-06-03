Роскошь за счет доверчивых граждан: в Алматинской области раскрыта финпирамида

По данным АФМ, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

— С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium», — говорится в сообщении.

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

Главный организатор пирамиды помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.