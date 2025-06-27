Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Туркестанской области

Им инкриминировалось создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, действовавшей в 2022–2023 годах. Самому младшему из обвиняемых исполнилось 24 года, старшему — 65. Один из подсудимых ранее уже имел судимость.

По данным досудебного расследования, участники пирамиды нанесли ущерб 279 пострадавшим на сумму 391,7 млн тенге. В рамках следствия в октябре 2024 года имущество, приобретенное преступным путем, было арестовано.

Однако суд официально признал потерпевшими 54 человек. Некоторые фигуранты дела частично признали свою вину.

— Один из организаторов, гражданин А.Б., признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой пирамидой». Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций, на тот же срок, — сообщили в суде.

Еще двое подсудимых получили по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Они будут отбывать наказание в учреждениях минимальной безопасности.

Остальные подсудимые получили менее строгие наказания. 12 человек приговорены к двум годам ограничения свободы, пятеро — к трем.

Потерпевшие подали гражданские иски с требованием возместить причиненный ущерб. Однако суд направил их на рассмотрение в гражданском порядке, поскольку точный размер ущерба установить не удалось.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в ВКО пресекли деятельность шести финансовых пирамид. Общий ущерб превысил 400 миллионов тенге.