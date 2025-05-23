В ВКО пресечена деятельность шести финансовых пирамид
В Восточном Казахстане за последние два года пресечена деятельность шести финансовых пирамид, а общий ущерб превысил 400 миллионов тенге, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель организационно-контрольного управления департамента экономических расследований ВКО Жанар Тайгаранова сообщила, что наиболее масштабные схемы — «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus» — действовали по всей стране. Их организаторы уже получили реальные сроки.
Пострадавшими признаны более 250 человек. Большинство из них — граждане, поверившие в обещания быстрой прибыли.
Помимо самих пирамид, в регионе остро стоит проблема дропперства — передачи банковских карт и личных данных мошенникам.
- Только в ВКО выявлено 6,2 тысячи таких «дроп-карт». Их совокупный оборот составил около 24 млрд тенге. Чаще всего «дропперами» становятся студенты, пенсионеры и безработные, которые не осознают, что становятся частью преступных схем, - отметила Жанар Тайгаранова.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, специалисты советуют
- не верить в «золотые горы»;
- проверять наличие лицензий и госрегистрации у компаний;
- использовать Telegram-бот @baiqa_piramida и страницу @afm_rk в Instagram для проверки подозрительных проектов.
- Для повышения финансовой грамотности молодежи впервые проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности. В ВКО в ней участвовали более 1000 студентов, четверо прошли в финал, - рассказали в ДЭР.
Образовательные проекты уже охватили свыше 32 тысяч человек.
Между тем, в Астане осудили организатора схемы «Happy Life KZ» - пирамиды под видом БАДов.