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    09:12, 23 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО пресечена деятельность шести финансовых пирамид

    В Восточном Казахстане за последние два года пресечена деятельность шести финансовых пирамид, а общий ущерб превысил 400 миллионов тенге, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Финпирамида
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    На брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель организационно-контрольного управления департамента экономических расследований ВКО Жанар Тайгаранова сообщила, что наиболее масштабные схемы — «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus» — действовали по всей стране. Их организаторы уже получили реальные сроки.

    Пострадавшими признаны более 250 человек. Большинство из них — граждане, поверившие в обещания быстрой прибыли.

    Помимо самих пирамид, в регионе остро стоит проблема дропперства — передачи банковских карт и личных данных мошенникам.

    - Только в ВКО выявлено 6,2 тысячи таких «дроп-карт». Их совокупный оборот составил около 24 млрд тенге. Чаще всего «дропперами» становятся студенты, пенсионеры и безработные, которые не осознают, что становятся частью преступных схем, - отметила Жанар Тайгаранова.

    Чтобы не попасться на удочку аферистов, специалисты советуют

    • не верить в «золотые горы»;
    • проверять наличие лицензий и госрегистрации у компаний;
    • использовать Telegram-бот @baiqa_piramida и страницу @afm_rk в Instagram для проверки подозрительных проектов.

    - Для повышения финансовой грамотности молодежи впервые проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности. В ВКО в ней участвовали более 1000 студентов, четверо прошли в финал, - рассказали в ДЭР.

    Образовательные проекты уже охватили свыше 32 тысяч человек.

    Между тем, в Астане осудили организатора схемы «Happy Life KZ» - пирамиды под видом БАДов.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Финансовая пирамида
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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