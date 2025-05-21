Пирамида под видом БАДов: в Астане осудили организатора схемы «Happy Life KZ»
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении учредителя финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.
12 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении А.
Органом уголовного расследования А. обвинялась в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды и ее руководстве (ст.217 ч.3 УК).
Что установил суд
А. являясь учредителем ТОО «Happy Life KZ», используя данную компанию, в 2016 году создала финансовую пирамиду.
Она использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре.
В качестве прикрытия незаконной деятельности А. разработала стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью, такие как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад», выдавая их за собственное производство.
В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда «маркетинговых программ», в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге, в зависимости от выбранной программы.
Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее. Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внесшие денежные средства в компанию А. на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства.
Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее. Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внесшие денежные средства в компанию А. на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства.
Так, в период с 2016 года по 2024 год А. привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, то есть в особо крупном размере, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 миллионов тенге.
По итогам судебного следствия А. признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
Позиция сторон
Прокурор просил назначить наказание А. 7 лет лишения свободы.
Подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.
Назначенное наказание
Санкция ст. 217 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: пожилой возраст и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Судом гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жертвами финансовой пирамиды «Happy Life KZ» стали: 35 пенсионеров.