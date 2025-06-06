МММ по-павлодарски: золотые горы, судимость и конфискация

А начиналось так красиво

Весной 2022 года на казахстанском инвестиционном рынке громко заявил о себе новый игрок – компания «HAS Holding». Бренд выглядел респектабельно: строгий логотип, деловой стиль, презентации в конференц-залах отелей. Организаторы – молодые и уверенные в себе мужчины – приглашали на бизнес-завтраки, где рассказывали о «революционной схеме заработка».

– Организатор финансовой пирамиды под брендом «HAS» создал группу компаний. Первоначально он зарегистрировал фирму под названием «HAS Холдинг», от имени которой заключались договоры с инвесторами. В этих договорах в качестве предмета поставки указывались турбины. В своих публичных заявлениях он утверждал, что якобы закупает турбины в Китае, доставляет их через территорию Казахстана в Россию, где, по его словам, прибыль от перепродажи достигает более 400%, – рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области, полковник Службы экономических расследований Галиаскар Касымов.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Юридических документов не требовалось. Все «договора» были устными, а выплаты – исключительно наличными. Эта неформальность подавалась как «инновационный подход», позволяющий «избежать лишней бюрократии и налогового давления».

«Мы остались без дома ради спасения сына»

По факту, схема была классической пирамидой. Первым инвесторам действительно выплачивали обещанные суммы – за счет поступлений от новых вкладчиков. Для поддержания доверия устраивались мотивационные встречи, показывали фото с зарубежных командировок, ролики с логотипами известных компаний, якобы партнеров HAS.

Компания открыла филиалы в шести городах: Астана, Алматы, Павлодар, Экибастуз, Аягоз и Семей. В каждом из них действовала собственная команда «привлекателей», состоявшая из бывших MLM-дистрибьюторов, мотивационных коучей и блогеров. Они же вели TikTok и Instagram-аккаунты, рекламируя успехи «холдинга».

Сама структура напоминала сетевой маркетинг: за каждого привлеченного инвестора выплачивалось до 10% комиссионных. При этом большинство клиентов не имели ни экономического, ни юридического образования – среди них были пенсионеры, матери-одиночки, госслужащие.

– Это была масштабная группа – тысячи человек, аплодисменты, восторженные смайлики, отзывы о том, как все круто: компания растет, кто-то покупает квартиры, машины, обогащается… Я тоже верила. По договору я должна была получить деньги с вознаграждением 80% ещё 10 марта. Но ни 10-го, ни 11-го, ни 27-го ничего не пришло. Мы остались без средств. Муж взял большой кредит, а теперь мы и вовсе остались без жилья – все ради реабилитации нашего ребенка. Почти все время мы проводим в реабилитационных центрах, – рассказала одна из потерпевших Акмарал Калбекова.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Первые звонки

Осенью 2023 года выплаты начали задерживаться. Первые тревожные сигналы появились в Telegram-чатах инвесторов. Представители компании ссылались на «логистические проблемы в Китае» и «санкционные риски» в России.

В ноябре того же года в прокуратуру и МВД начали поступать заявления от вкладчиков. Расследование установило: с 2022 по 2023 год HAS привлекла средства 376 человек на сумму более 9,6 млрд тенге. Следователи выяснили, что деньги не инвестировались ни в какие поставки, а обналичивались через ИП и фиктивные фирмы.

– Дело было возбуждено по рапорту должностного лица. В ходе оперативных мероприятий мы установили, что деятельность компании «HAS» носит признаки финансовой пирамиды. На момент задержания организатора и проведения обысков в правоохранительные органы еще не поступало заявлений от пострадавших. То есть мы смогли пресечь деятельность финансовой пирамиды еще на стадии функционирования, – рассказал следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по Павлодарской области Асылхан Ушакбаев.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

«Бизнесмену» предъявлены обвинения по ст. 217 УК РК («Создание и руководство финансовой пирамидой») и ст. 190 («Мошенничество»). В рамках дела арестовано имущество на сумму 1,4 млрд тенге – в том числе элитные автомобили, коттеджи и счета в Дубае.

Портреты пострадавших

По данным проведенного анализа, большинство жертв финансовых пирамид – женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Они, как правило, доверчивы и восприимчивы к манипуляциям. Около 65% из них имеют стабильный доход и официально трудоустроены, остальные 35% – безработные. Несмотря на отсутствие лицензий, документов и прозрачности, пирамиды сумели завоевать доверие даже у собственных сотрудников.

Фото: pixabay.com

– Всю свою зарплату я вкладывал туда – все выглядело очень убедительно, сомнений не возникало. Компания казалась крупной, с множеством направлений, постоянно проводились конференции – по 300–400 человек на каждой. Первых, кого мы пригласили, были наши родственники – дядя и сестренка. Они тоже вложили все. Сестра даже заложила квартиру, все деньги и доходы отдавала туда. Дядя вложил 3 миллиона. Все в итоге пропало, – рассказал соучастник основателя пирамиды «HAS».

Финансовые пирамиды продолжают собирать миллионы, играя на доверии, жажде быстрого заработка и иллюзии стабильности. Большинство пострадавших не имели достаточных знаний в области финансов, а красочно поданная идея скрывала полное отсутствие реального бизнеса.

– В ходе анализа уголовных дел мы установили так называемых профессиональных вкладчиков. Это люди, которые заранее понимают, что участвуют в финансовой пирамиде, но продолжают активно ее рекламировать и привлекать других участников. Они зарабатывают на этом, вовлекая большое количество граждан, и зачастую участвуют сразу в нескольких подобных схемах, – рассказал заместитель руководителя первого следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Нурсултан Калдырбай.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Куда смотрит АФМ?

14 марта 2025 года межрайонный суд по уголовным делам Павлодара поставил точку в резонансном деле о финансовой пирамиде, жертвами которой стали десятки людей. Организатор схемы Асылжан Ахметов и его сообщники получили реальные сроки – от 6 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда они обязаны возместить причиненный ущерб пострадавшим за счет арестованного имущества.

– Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и его территориальными департаментами на еженедельной и ежедневной основе проводятся выездные мероприятия в школах, лицеях, колледжах, вузах и на предприятиях, в том числе промышленных – на заводах. Мы разъясняем гражданам, каковы последствия участия в финансовых пирамидах, – отметили в ведомстве.

HAS – не единичный случай, а симптом системной проблемы: отсутствия жесткого регулирования в сфере инвестиций, недостатка финансовой грамотности и доверчивости граждан. Пока эти факторы сохраняются, подобные пирамиды будут появляться вновь.

Ранее стало известно, что финансовая пирамида в Кызылорде получила 28 млн тенге.

Кроме того, в Алматинской области раскрыта финпирамида. По данным АФМ, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.