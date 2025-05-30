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    10:13, 30 Май 2025 | GMT +5

    28 млн тенге незаконно получила финансовая пирамида в Кызылорде

    Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HRT», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.

    Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT».

    Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.

    Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.

    Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.

    Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.

    В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.

    В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Кызылординская область Борьба с преступностью Криминал Финансовая пирамида
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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