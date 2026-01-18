Как проходят крещенские купания в Алматы

Для верующих крещенские купания являются важной духовной традицией и символизируют очищение и обновление. Крещение Господне относится к числу значимых православных праздников. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, а также соблюдается традиция погружения в освященную воду, которая воспринимается верующими как акт духовного очищения.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В Алматы праздничные богослужения и традиционные омовения проходят в специально оборудованных местах с соблюдением всех мер безопасности.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Для безопасности верующих установлены палатки для переодевания и обогрева, организованы пункты с горячим чаем. Территория купелей освещена, оборудованы удобные подходы и спуски в воду, дежурят сотрудники полиции, подразделения МЧС и медики, готовые оперативно оказать помощь при необходимости.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Бригады скорой помощи укомплектованы квалифицированным персоналом и оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи при переохлаждении, острых сердечно-сосудистых состояниях и других неотложных ситуациях. Схемы расстановки бригад и порядок взаимодействия заранее отработаны совместно с подразделениями ДЧС и акиматами.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Ранее заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Павел Бурда призвал горожан ответственно подходить к участию в крещенских купаниях и строго соблюдать рекомендации медиков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По его словам, перед погружением в холодную воду важно объективно оценить состояние здоровья и воздержаться от купаний при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, повышенного артериального давления, признаков простуды, а также в период обострения любых хронических болезней.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Медики также напоминают, что время пребывания в холодной воде должно быть минимальным. После выхода из купели необходимо сразу согреться, надеть сухую и теплую одежду, выпить горячий чай и избегать повторных погружений. При появлении головокружения, одышки, болей в области сердца, сильного озноба следует незамедлительно обратиться к дежурным медикам или спасателям.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы подчеркнули, что купание разрешено исключительно в официально оборудованных местах. Остальные водоемы, включая пруды, а также горные реки Большая и Малая Алматинка, строго запрещены для купания из-за скользких подходов, льда и сильного течения под водой.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Всего в Алматы определены 10 официальных мест, где оборудованы купели и организовано дежурство спасателей и медиков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Ранее места для крещенских купаний были определены в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Жетысу, а также в городах Шымкент, Алматы и Астана.