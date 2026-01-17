Медики и спасатели будут дежурить у купелей в Алматы

Медицинские команды укомплектованы квалифицированным персоналом и оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи при переохлаждении, острых сердечно-сосудистых состояниях и других неотложных ситуациях.

Схемы расстановки бригад, маршруты и порядок взаимодействия заранее отработаны совместно с подразделениями ДЧС и акиматами. В случае необходимости предусмотрено оперативное усиление дежурных бригад и перераспределение ресурсов в зависимости от реальной обстановки.

— Просим ответственно подходить к участию в крещенских купаниях и строго соблюдать меры безопасности и рекомендации медиков. Перед погружением в холодную воду рекомендуется объективно оценить состояние здоровья и воздержаться от купаний при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, повышенного артериального давления, признаков простуды, а также в период обострения любых хронических болезней. Категорически не рекомендуется погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнул заместитель директора службы скорой медицинской помощи Павла Бурда.

Время пребывания в холодной воде должно быть минимальным. После выхода из воды необходимо сразу согреться, надеть сухую и теплую одежду и обувь, а также избегать повторных погружений.

— При ухудшении самочувствия, появлении головокружения, одышки, болей в области сердца, сильного озноба или других тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к дежурной бригаде скорой помощи или к сотрудникам ДЧС, — отметил Павел Бурда.

Фото: РСК Алматы

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что купание разрешено исключительно в официально определенных местах. Остальные водоемы, включая пруды, а также горные реки Большая и Малая Алматинка, запрещены для купания.

— Указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание, — предупредил начальник управления ликвидации ДЧС Алматы Денис Ярцев.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации на воде рекомендуется:

купаться в специально отведенных местах;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более 3 человек;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

купаться в присутствии медиков и спасателей;

после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, выпейте теплый чай.

Всего в городе определены 10 официальных мест, где будут организованы и оборудованы купели с соблюдением всех требований безопасности.