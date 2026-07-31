Что изменится в Казахстане с 1 августа

В августе в Казахстане изменятся условия работы гидов и оплаты проезда в LRT, начнут действовать новые правила для водителей и пользователей электросамокатов, возобновится женская ипотека и пройдут первые выборы в Курултай. Подробнее — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Казахстанцы изберут первый состав Курултая

23 августа в Казахстане пройдут первые выборы депутатов Курултая — нового однопалатного законодательного органа.

После подведения итогов выборов Курултай приступит к работе. Согласно Конституционному закону, первую сессию созовет Президент не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов голосования. В Курултай изберут 145 депутатов на пятилетний срок.

Фото: Kazinform / ИИ / Мажилис Парламента РК

На сегодня ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах. Среди них — «Әділет», ОСДП, «Байтақ», НПК, «Ауыл», «Ак жол», Respublica,

Конкурс составил почти четыре кандидата на одно депутатское место. Предвыборная агитация началась 23 июля после 18:00 и завершится в полночь 22 августа.

22 августа в стране наступит день тишины: агитация будет запрещена как накануне голосования, так и в день выборов.

Кроме того, 23 августа запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

Гиды и экскурсоводы начнут работать по новым правилам

С 1 августа в Казахстане начнут действовать новые правила работы гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма. Оказывать такие услуги смогут только граждане Казахстана, которые уведомили о начале деятельности через портал eLicense.kz. На основании уведомлений сформируют государственный электронный реестр специалистов.

Услуги будут оказывать по договору с туристом. Не позднее чем за три дня до поездки специалист должен сообщить об особенностях маршрута, местных правилах, возможных рисках и мерах безопасности. Для прохождения потенциально опасных маршрутов потребуется письменное согласие туриста.

При чрезвычайном происшествии гид или инструктор обязан в течение одного рабочего дня уведомить государственные органы и семью туриста. Если пострадал иностранец, информацию также направят дипломатическим службам.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Электросамокатам закрывают тротуары

С 25 августа в Казахстане вступят в силу новые требования к эксплуатации электросамокатов. Их движение по тротуарам и пешеходным дорожкам полностью запретят.

Передвигаться на электросамокатах разрешат по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по крайней правой полосе проезжей части по ходу движения транспорта. Управлять ими также запретят несовершеннолетним.

Новые ограничения вводят для снижения числа происшествий с участием электросамокатов и повышения безопасности пешеходов.

Новые проездные Tarlan Astana

С 1 августа в легкорельсовом транспорте Астаны начнет действовать расширенная система тарифов. Стоимость одной поездки не изменится и составит 200 тенге.

Также пассажирам будут доступны проездные по следующим тарифам:

• 1 дневный — 500 теңге;

• 3-х дневный — 1 500 теңге;

• 5-ти дневный — 2 500 теңге;

• 10-ти дневный — 4 000 теңге;

• 15-ти дневный — 5 000 теңге;

• 1 месяц — 7 500 теңге;

• 3 месяца — 20 000 теңге.

Появятся пакеты на несколько поездок с фиксированной стоимостью:

• 5 поездок — 900 теңге;

• 10 поездок — 1 800 теңге;

• 20 поездок — 3 500 теңге;

• 30 поездок — 5 000 теңге.

Купить их можно будет в кассах станций с загрузкой на транспортную карту Tarlan Astana. Проездные будут действовать только в LRT.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Стартует прием заявок на ипотечную программу «Умай»

В августе «Отбасы банк» возобновит прием заявок по женской ипотечной программе «Умай». Конкурсного отбора не будет: заявки рассмотрят в порядке их поступления.

Участвовать смогут женщины в возрасте от 18 до 65 лет с официальным доходом и пенсионными отчислениями как минимум за последние шесть месяцев. Ежемесячный доход семьи не должен превышать 1,25 млн тенге. Заемщице также потребуется подтвердить платежеспособность и проживать в приобретенном или ремонтируемом жилье.

Максимальная сумма кредита составит 50 млн тенге, а займа на ремонт — 15 млн тенге. В Астане и Алматы банк сможет профинансировать до 80% залоговой стоимости жилья, в остальных регионах — до 85%.

Нарушения ПДД начнут фиксировать камеры на автобусах и машинах скорой помощи

С 25 августа в Казахстане начнут действовать новые правила для автомобилистов. Изменения предусмотрены законом по вопросам цифровизации, дорожного движения и регулирования новых транспортных технологий.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Нарушения ПДД смогут автоматически фиксировать камеры, установленные не только на дорогах, но и на автомобилях государственных органов, машинах скорой помощи и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Изменятся и основания для прекращения права управления автомобилем. Водители старше 65 лет и автомобилисты с инвалидностью должны проходить медицинский осмотр каждые два года. Если необходимых сведений в цифровой системе не окажется, право управления прекратят в порядке, который определит МВД.

Новые правила затронут и водителей, уголовное дело которых за управление автомобилем в состоянии опьянения прекратили, например, из-за амнистии или истечения срока давности. Вернуть право управления они смогут через восемь лет после прохождения медосмотра и сдачи экзамена на знание ПДД.

Запрет на продажу неверифицированных телефонов

С 20 августа в Казахстане запретят продажу мобильных телефонов и других устройств сотовой связи, которые не прошли верификацию. Требование распространяется как на обычные магазины, так и на интернет-площадки.

Перед продажей продавец должен проверить идентификационный код устройства в специальной базе и убедиться, что на него не наложены ограничения и оно не заблокировано. Код также потребуется указать в кассовом или товарном чеке и предоставить покупателю для самостоятельной проверки.

Неверифицированные устройства будут считаться товарами ненадлежащего качества. Покупатель сможет потребовать снизить цену, устранить недостаток, заменить товар либо расторгнуть договор и вернуть деньги. Обращаться с таким требованием необходимо непосредственно к продавцу.

Напомним, что верификация подтверждает, что устройство зарегистрировано в международной базе GSMA и законно произведено или ввезено в Казахстан. Изменения должны усилить защиту потребителей и помочь в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.