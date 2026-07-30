Женскую ипотеку «Умай» запустят в августе: новые условия программы

О новых условиях программы на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала заместитель директора алматинского филиала Отбасы банка Камшат Оналбаева.

По ее словам, банк уже подписал соглашение с Азиатским банком развития (АБР) о запуске программ «Умай» и «Зеленая ипотека». На реализацию двух проектов АБР выделит 90 млрд теңге.

— Какого-либо конкурсного отбора не будет. Программы будут предоставляться по мере поступления кредитных заявок. Основные требования к участницам программы «Умай» — максимальный ежемесячный доход семьи не должен превышать 1 млн 250 тысяч теңге. Обязательное подтверждение платежеспособности. Обязательное проживание в приобретенном или ремонтируемом жилье, — сообщила Камшат Оналбаева.

Максимальная сумма займа по программе составляет 50 млн теңге. Если участница оформляет кредит на ремонт жилья, сумма займа не может превышать 15 млн теңге.

При покупке жилья в Алматы и Астане банк сможет предоставить заем в размере до 80% от залоговой стоимости недвижимости. Для остальных регионов этот показатель составит до 85%.

При этом размер первоначального взноса будет зависеть от суммы кредита и стоимости приобретаемого жилья. Если сумма займа составляет до 50 млн теңге и не превышает 80% от залоговой стоимости жилья, первоначальный взнос не потребуется. Если стоимость недвижимости выше лимита кредитования, участница сможет самостоятельно внести разницу в качестве первоначального взноса застройщику.

Программа «Умай» впервые была запущена в 2021 году и действовала до 2023 года, после чего ее реализация была приостановлена. Проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития. Изначально возобновить программу планировалось в начале 2025 года, однако запуск был перенесен.

Участницами программы могут стать женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие официальный доход и пенсионные отчисления не менее чем за последние шесть месяцев.

Согласно ранее озвученным требованиям, для участия в программе первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке».