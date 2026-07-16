Женская ипотека «Умай» стартует в августе

О запуске программы сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова во время прямого эфира в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Есть хорошие новости по ипотеке «Умай». Мы запускаем ее в августе. Первые средства уже в пути, — сообщила Ляззат Ибрагимова.

Напомним, программа «Умай» была запущена в 2021 году и действовала до 2023 года, после чего была приостановлена. Инициатива реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Ранее планировалось возобновить программу в начале 2025 года на обновленных условиях, однако запуск был перенесен.

Согласно ранее озвученным требованиям, для участия в программе первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке».

Участниками программы могут стать женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие официальный доход и пенсионные отчисления как минимум за последние шесть месяцев.