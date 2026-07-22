Гиды и экскурсоводы в Казахстане с 1 августа будут работать по новым правилам

Согласно документу, осуществлять данную деятельность смогут граждане Республики Казахстан после направления уведомления о начале деятельности. Уведомление подается через портал www.elicense.kz. На его основании уполномоченный орган в сфере туристской деятельности будет вести государственный электронный реестр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

Реестр размещается на официальных сайтах Министерства туризма и спорта и организации, созданной Правительством в целях развития внутреннего и въездного туризма. Туристские услуги будут оказываться на основании договора, заключенного с туристом. Для его оформления турист предоставляет сведения о себе и лицах, в пользу которых заключается договор.

Не позднее чем за три календарных дня до начала путешествия гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма обязаны в письменной форме предоставить туристам информацию об особенностях поездки. В частности, они должны проинформировать о правилах въезда и пребывания в стране или месте временного пребывания, местном законодательстве, обычаях населения, религиозных обрядах, памятниках природы, истории и культуры, состоянии окружающей среды, а также о возможных рисках и опасностях во время путешествия. Кроме того, они обязаны принимать меры по обеспечению безопасности туристов.

В случае чрезвычайного происшествия с туристом гид, экскурсовод или инструктор туризма должен в течение одного рабочего дня уведомить уполномоченный орган в сфере туристской деятельности, органы гражданской защиты, а также семью туриста. Если пострадавший является иностранным гражданином, необходимо также проинформировать дипломатические службы. При прохождении маршрутов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью, гиды и инструкторы обязаны получить от туриста информированное согласие о возможных рисках.

Правила также разграничивают функции специалистов. Гиды и инструкторы туризма оказывают туристам организационные услуги по осуществлению подготовительных мероприятий и сопровождению туриста по маршруту следования, направленные на координацию его взаимодействия с другими услугами, без формирования, продвижения и реализации туристского продукта.

Экскурсоводы организуют посещения туристских ресурсов в познавательных целях в месте временного пребывания, которые не предусматривают услуги по размещению или ночевке туристов и охватывают период не более 24 часов. Приказ вступает в силу с 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят новые правила и электронные бейджи для гидов. Подробнее читайте в материале.