С 1 августа в LRT Астаны изменится система оплаты проезда
На линии легкорельсового транспорта Tarlan Astana вводится расширенная система тарифов. Об этом сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems, передает Kazinform.
Как сообщает компания, расширенная система тарифов вводится для удобства пассажиров.
Стоимость разовой поездки останется прежней — 200 теңге.
С 1 августа начнут действовать следующие проездные тарифы:
- 1 дневный — 500 теңге;
- 3-х дневный — 1 500 теңге;
- 5-ти дневный — 2 500 теңге;
- 10-ти дневный — 4 000 теңге;
- 15-ти дневный — 5 000 теңге;
- 1 месяц — 7 500 теңге;
- 3 месяца — 20 000 теңге.
Тариф с фиксированным количеством поездок:
- 5 поездок — 900 теңге;
- 10 поездок — 1 800 теңге;
- 20 поездок — 3 500 теңге;
- 30 поездок — 5 000 теңге.
Месячные проездные:
- При покупке до 15-го числа (включительно) текущего месяца тариф действует до конца текущего месяца.
- При покупке после 15-го числа действие тарифа начинается с 1-го числа следующего месяца.
- Тариф действует в течение календарного месяца, на который он приобретен, с 1-го по 30/31 число.
Дневные проездные тарифы и пакеты поездок активируются с момента первой валидации и действуют с момента активации до окончания календарного дня (00:00) или до использования приобретенного количества поездок.
— Тарифы можно приобрести в кассах на станциях. Тарифы загружаются на транспортные карты системы Tarlan Astana. Проверить баланс транспортной карты можно на кассе либо на терминале станции Tarlan Astana, — добавили в компании.
Отмечается, что при утере транспортной карты активированные (действующие) тарифы не восстанавливаются и не переносятся на другие транспортные карты!
— Тарифы действуют исключительно в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana, также ведутся работы по интеграции с автобусами столицы, заключили в CTS.
Ранее стало известно, почему в Астане проход к станции LRT через Abu Dhabi Plaza закрывают раньше других.