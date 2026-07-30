С 1 августа в LRT Астаны изменится система оплаты проезда

На линии легкорельсового транспорта Tarlan Astana вводится расширенная система тарифов. Об этом сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems, передает Kazinform.

Как сообщает компания, расширенная система тарифов вводится для удобства пассажиров.

Стоимость разовой поездки останется прежней — 200 теңге.

С 1 августа начнут действовать следующие проездные тарифы:

1 дневный — 500 теңге;

3-х дневный — 1 500 теңге;

5-ти дневный — 2 500 теңге;

10-ти дневный — 4 000 теңге;

15-ти дневный — 5 000 теңге;

1 месяц — 7 500 теңге;

3 месяца — 20 000 теңге.

Тариф с фиксированным количеством поездок:

5 поездок — 900 теңге;

10 поездок — 1 800 теңге;

20 поездок — 3 500 теңге;

30 поездок — 5 000 теңге.

Месячные проездные:

При покупке до 15-го числа (включительно) текущего месяца тариф действует до конца текущего месяца.

При покупке после 15-го числа действие тарифа начинается с 1-го числа следующего месяца.

Тариф действует в течение календарного месяца, на который он приобретен, с 1-го по 30/31 число.

Дневные проездные тарифы и пакеты поездок активируются с момента первой валидации и действуют с момента активации до окончания календарного дня (00:00) или до использования приобретенного количества поездок.

— Тарифы можно приобрести в кассах на станциях. Тарифы загружаются на транспортные карты системы Tarlan Astana. Проверить баланс транспортной карты можно на кассе либо на терминале станции Tarlan Astana, — добавили в компании.

Отмечается, что при утере транспортной карты активированные (действующие) тарифы не восстанавливаются и не переносятся на другие транспортные карты!

— Тарифы действуют исключительно в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana, также ведутся работы по интеграции с автобусами столицы, заключили в CTS.

Ранее стало известно, почему в Астане проход к станции LRT через Abu Dhabi Plaza закрывают раньше других.