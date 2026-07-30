KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    С 1 августа в LRT Астаны изменится система оплаты проезда

    На линии легкорельсового транспорта Tarlan Astana вводится расширенная система тарифов. Об этом сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems, передает Kazinform.

    LRT
    Фото: Kazinform

    Как сообщает компания, расширенная система тарифов вводится для удобства пассажиров.

    Стоимость разовой поездки останется прежней — 200 теңге.

    С 1 августа начнут действовать следующие проездные тарифы:

    • 1 дневный — 500 теңге;
    • 3-х дневный — 1 500 теңге;
    • 5-ти дневный — 2 500 теңге;
    • 10-ти дневный — 4 000 теңге;
    • 15-ти дневный — 5 000 теңге;
    • 1 месяц — 7 500 теңге;
    • 3 месяца — 20 000 теңге.

    Тариф с фиксированным количеством поездок:

    • 5 поездок — 900 теңге;
    • 10 поездок — 1 800 теңге;
    • 20 поездок — 3 500 теңге;
    • 30 поездок — 5 000 теңге.

    Месячные проездные:

    • При покупке до 15-го числа (включительно) текущего месяца тариф действует до конца текущего месяца.
    • При покупке после 15-го числа действие тарифа начинается с 1-го числа следующего месяца.
    • Тариф действует в течение календарного месяца, на который он приобретен, с 1-го по 30/31 число.

    Дневные проездные тарифы и пакеты поездок активируются с момента первой валидации и действуют с момента активации до окончания календарного дня (00:00) или до использования приобретенного количества поездок.

    — Тарифы можно приобрести в кассах на станциях. Тарифы загружаются на транспортные карты системы Tarlan Astana. Проверить баланс транспортной карты можно на кассе либо на терминале станции Tarlan Astana, — добавили в компании.

    Отмечается, что при утере транспортной карты активированные (действующие) тарифы не восстанавливаются и не переносятся на другие транспортные карты!

    — Тарифы действуют исключительно в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana, также ведутся работы по интеграции с автобусами столицы, заключили в CTS.

    Ранее стало известно, почему в Астане проход к станции LRT через Abu Dhabi Plaza закрывают раньше других.

    LRT Транспорт Астана Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор