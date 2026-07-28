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    Почему в Астане проход к станции LRT через Abu Dhabi Plaza закрывают раньше других

    В компании-операторе City Transportation Systems (CTS) разъяснили, почему проход через здание Abu Dhabi Plaza к станции LRT закрывается значительно раньше, чем остальные станции легкорельсового транспорта по Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    станция LRT через Abu Dhabi Plaza
    Фото: Abu Dhabi Plaza

    Поводом для обращения пассажиров стало то, что проход через высотное здание Abu Dhabi Plaza закрывается уже в 16:00, тогда как остальные станции столичного Tarlan Astana (LRT), по информации заявителя, доступны до 23:00.

    В CTS сообщили, что график работы прохода через здание Abu Dhabi Plaza не входит в компетенцию оператора LRT.

    — Режим открытия и закрытия прохода через здание Abu Dhabi Plaza определяется администрацией торгово-развлекательного центра и не относится к компетенции LRT, — говорится в ответе компании.

    Станция ЛРТ
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform
    Станция ЛРТ
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    При этом в CTS не уточнили, почему проход прекращает работу уже в 16:00, и не сообщили, возможно ли изменение режима его работы.

    В компании также отметили, что для пассажиров предусмотрены основные пешеходные маршруты, обеспечивающие выход на городскую улицу. Кроме того, доступ к станции и прилегающей территории осуществляется посредством эскалаторов и лифтов, которые работают в установленном режиме.

    Таким образом, вопрос о раннем закрытии прохода через Abu Dhabi Plaza остается в ведении администрации комплекса, тогда как остальные станции LRT продолжают работать для пассажиров до 23:00.

    Июнь стал первым полным месяцем работы LRT в Астане. Запуск участка от аэропорта до нового железнодорожного вокзала состоялся 16 мая.

    Почти 1 млн человек воспользовались LRT в Астане за первые недели работы.

    Всего с того момента по конец июня было перевезено 3,2 млн человек. Доход от перевозки пассажиров за полтора месяца сложился в сумме 503,1 млн тенге.

    Строительство второй очереди линии Tarlan Astana (LRT) в направлении Косшы началось в мае. По плану проект завершат к 2027 году. Линия должна связать столицу и город-спутник.

    Дороги LRT Транспорт Астана Общество Жалобы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор