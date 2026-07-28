Почему в Астане проход к станции LRT через Abu Dhabi Plaza закрывают раньше других

В компании-операторе City Transportation Systems (CTS) разъяснили, почему проход через здание Abu Dhabi Plaza к станции LRT закрывается значительно раньше, чем остальные станции легкорельсового транспорта по Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для обращения пассажиров стало то, что проход через высотное здание Abu Dhabi Plaza закрывается уже в 16:00, тогда как остальные станции столичного Tarlan Astana (LRT), по информации заявителя, доступны до 23:00.

В CTS сообщили, что график работы прохода через здание Abu Dhabi Plaza не входит в компетенцию оператора LRT.

— Режим открытия и закрытия прохода через здание Abu Dhabi Plaza определяется администрацией торгово-развлекательного центра и не относится к компетенции LRT, — говорится в ответе компании.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

При этом в CTS не уточнили, почему проход прекращает работу уже в 16:00, и не сообщили, возможно ли изменение режима его работы.

В компании также отметили, что для пассажиров предусмотрены основные пешеходные маршруты, обеспечивающие выход на городскую улицу. Кроме того, доступ к станции и прилегающей территории осуществляется посредством эскалаторов и лифтов, которые работают в установленном режиме.

Таким образом, вопрос о раннем закрытии прохода через Abu Dhabi Plaza остается в ведении администрации комплекса, тогда как остальные станции LRT продолжают работать для пассажиров до 23:00.

Июнь стал первым полным месяцем работы LRT в Астане. Запуск участка от аэропорта до нового железнодорожного вокзала состоялся 16 мая.

Почти 1 млн человек воспользовались LRT в Астане за первые недели работы.

Всего с того момента по конец июня было перевезено 3,2 млн человек. Доход от перевозки пассажиров за полтора месяца сложился в сумме 503,1 млн тенге.

Строительство второй очереди линии Tarlan Astana (LRT) в направлении Косшы началось в мае. По плану проект завершат к 2027 году. Линия должна связать столицу и город-спутник.