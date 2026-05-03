    LRT на Косшы: начата установка первой опоры

    Произведена заливка первой опоры и изготовлена первая железобетонная сборная балка для второй очереди LRT, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    Фото: CTS

    В рамках реализации второй очереди проекта LRT в направлении города Косшы выполнена заливка первой опоры, а также на бетонном заводе города Астаны произведена первая железобетонная сборная балка для эстакадной части линии.

    Всего в направлении города Косшы предусмотрено возведение более 300 опор, монтаж 538 сборных железобетонных балок эстакады, а также восьми монолитных балок.

    Реализация проекта позволит обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы.

    Ранее сообщалось о том, чтот LRT в Астане готовится к запуску.

    Позже движение всех поездов LRT в Астане приостановили до 5 мая.

    Динара Жусупбекова
    Автор