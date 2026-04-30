Движение всех поездов LRT в Астане приостановлено до 5 мая

Тестовые испытания подвижного состава и основных систем линии LRT завершены в полном объеме, передает Kazinform со ссылкой на компанию City Transportation Systems (CTS).

В настоящее время на линии проводятся плановые клининговые и регламентные работы.

В связи с этим, до 5 мая движение всех поездов LRT временно приостановлено.

На объектах LRT будут выполняться работы по очистке эстакадной инфраструктуры, уборке станционных помещений, а также подготовке отдельных инженерных систем к дальнейшей эксплуатации.

Проводимые работы осуществляются в плановом режиме в рамках подготовки инфраструктуры LRT.

Ранее сообщалось о том, чтот LRT в Астане готовится к запуску.

К моменту запуска LRT в первоочередном порядке будут завершены работы по обеспечению беспрепятственного доступа к станциям. Активная фаза благоустройства будет продолжаться в течение всего летнего периода. Одним из ключевых участков, где работы ведутся наиболее интенсивно, является отрезок от проспекта Тауелсиздик до железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

Напомним, прием заявок на получение транспортных карт LRT стартует в Астане.