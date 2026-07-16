Свыше трех миллионов человек проехали на LRT со дня запуска

В июне пассажиры воспользовались услугами легкорельсового транспорта Астаны 2,1 млн раз — в приводимых данных Бюро нацстатистики одна поездка приравнивается к одному перевезенному пассажиру, передает агентство Kazinform со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Согласно официальной статистике, по количеству перевезенных пассажиров столичный Tarlan Astana (LRT) несильно уступает метрополитену Алматы, обслужившему в июне 2,4 млн человек.

При сопоставимом количестве перевезенных людей пассажирооборот Tarlan Astana (LRT) оказался ощутимо выше в сравнении с алматинским метро — 46,5 млн против 34,9 млн пассажиро-километров. Различие в показателях можно связать с протяженностью линий двух транспортных систем — пассажирооборот учитывает не только количество перевезенных пассажиров, но и расстояние, на которое они были перевезены. Для общего понимания, длина путей Tarlan Astana (LRT) составляет 22,4 км, метро — 13,4 км.

Июнь стал первым полным месяцем работы ЛРТ. Запуск участка от аэропорта до нового железнодорожного вокзала состоялся 16 мая.

Почти 1 млн человек воспользовались LRT в Астане за первые недели работы.

Всего с того момента по конец июня было перевезено 3,2 млн человек. Доход от перевозки пассажиров за полтора месяца сложился в сумме 503,1 млн тенге.

Строительство второй очереди линии Tarlan Astana (LRT) в направлении Косшы началось в мае. По плану проект завершат к 2027 году. Линия должна связать столицу и город-спутник.