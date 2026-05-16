Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в рамках запуска LRT создана специализированная диспетчерская служба легкорельсового транспорта.

Фото: Акорда

В мониторинге и регулировании общественного транспорта Астаны задействован 21 специалист.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 поездов (4 – будут в резерве) в беспилотном режиме.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а также работа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.

Фото: Акорда

Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту займет около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч. Интервал движения составит 5-6 минут.