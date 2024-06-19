Вынесен приговор по делу шымкентского «колдуна-садиста»

Пресс-служба Верховного суда РК сообщила о том, что шымкентский «колдун-садист» избежал уголовного наказания за истязание детей, передает агентство Kazinform.

- Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Шымкента в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Сманова У. по ст.140 ч.2 (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), ст.110 ч.2 п.1),2) УК (истязание), поступившее с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы Сманов У. страдает хроническим и психическим заболеванием и при совершении деяний находился в состоянии невменяемости. Это обстоятельство по закону исключает привлечение к уголовной ответственности, - говорится в сообщении суда.

Фото: Жансая Тәуекелқызы / Kazinform

В соответствии со ст.16 УК суд освободил Сманова У. от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Вместе с тем, вынесены частные постановления в адрес Министерства просвещения Республики Казахстан, в органы опеки и попечительства управлений образования городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также департамента полиции города Шымкента по факту передачи детей под опеку лицу, страдающему психическим заболеванием.

Постановление не вступило в законную силу.

Фото: Жансая Тәуекелқызы / Kazinform

Ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода.

Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной.

Впрочем, в Минпросвещения РК не ответили, кто и почему допустил усыновление им шестерых детей.

Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей.

Дело поступило в суд.

В ходе заседания стало известно, что мужчина ранее совершил убийство. Также он состоял на учете с психическим расстройством. В документе, сформированном Генеральной прокуратурой РК по системе «Информационный сервис» КПСиСУ, указано, что на «колдуна» в 1993 году было заведено уголовное дело по статье «непредумышленное убийство по неосторожности», и в связи с психическим расстройством оно было прекращено. Мужчину направили на принудительное лечение.