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    07:25, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе установили единственную площадку для жертвоприношений

    Управление религии призвало людей подойти к вопросу организованно и записаться заранее на сайте или по телефону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Таразе установили единственную площадку для жертвоприношений
    Фото: Kazinform

    Единственная в городе бойня расположена по адресу Исатая, 1 — недалеко от городской многопрофильной больницы. В дни празднования Курбан Айта все горожане, не имеющие собственной территории для проведения обряда жертвоприношения, смогут воспользоваться услугами этой бойни. Здесь обещают строгое соблюдение санитарных норм и мер безопасности.

    Заявки от горожан принимаются на сайте qurban.muftyat.kz или по телефону +7 (775) 470 77 44.

    — На официальной площадке также можно будет совершить пожертвование нуждающимся или принести его в нашу мечеть. Для выполнения этих задач формируется специальная группа волонтёров, — сообщил главный имам мечети «Хибатулла Тарази» Аскар Закиржанулы.

    Официальная бойня будет работать с 6 по 8 июня, с 9:00 до 18:00.

    Жертвоприношение совершают мусульмане, обладающие имуществом, превышающим нисаб — порог богатства, установленный для уплаты закята. Как правило, это человек, имеющий достаток сверх необходимых расходов.

    В жертву можно принести овцу, козу, корову, быка или верблюда. По словам представителей мечети, животное должно быть здоровым, не истощённым и без видимых дефектов. Овце или козе должно быть не менее года, корове или быку — не менее двух лет, верблюду — от пяти лет.

    Священнослужители подчёркивают, что жертвоприношения нельзя проводить во дворах многоэтажек или на улицах.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане определено время праздничного намаза на Курбан айт. 

    Места для жертвоприношений также определены в ряде регионов страны, включая Алматинскую область, Астану, Алматы, Шымкент, Костанай, Атырау, КарагандуПавлодар, Туркестан, ВКО

    Теги:
    Курбан айт Тараз Жертвоприношение
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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