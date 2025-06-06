В Таразе установили единственную площадку для жертвоприношений

Единственная в городе бойня расположена по адресу Исатая, 1 — недалеко от городской многопрофильной больницы. В дни празднования Курбан Айта все горожане, не имеющие собственной территории для проведения обряда жертвоприношения, смогут воспользоваться услугами этой бойни. Здесь обещают строгое соблюдение санитарных норм и мер безопасности.

Заявки от горожан принимаются на сайте qurban.muftyat.kz или по телефону +7 (775) 470 77 44.

— На официальной площадке также можно будет совершить пожертвование нуждающимся или принести его в нашу мечеть. Для выполнения этих задач формируется специальная группа волонтёров, — сообщил главный имам мечети «Хибатулла Тарази» Аскар Закиржанулы.

Официальная бойня будет работать с 6 по 8 июня, с 9:00 до 18:00.

Жертвоприношение совершают мусульмане, обладающие имуществом, превышающим нисаб — порог богатства, установленный для уплаты закята. Как правило, это человек, имеющий достаток сверх необходимых расходов.

В жертву можно принести овцу, козу, корову, быка или верблюда. По словам представителей мечети, животное должно быть здоровым, не истощённым и без видимых дефектов. Овце или козе должно быть не менее года, корове или быку — не менее двух лет, верблюду — от пяти лет.

Священнослужители подчёркивают, что жертвоприношения нельзя проводить во дворах многоэтажек или на улицах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определено время праздничного намаза на Курбан айт.

Места для жертвоприношений также определены в ряде регионов страны, включая Алматинскую область, Астану, Алматы, Шымкент, Костанай, Атырау, Караганду, Павлодар, Туркестан, ВКО.