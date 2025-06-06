В ВКО определены 12 мест для обряда жертвоприношения на Курбан айт

Все они соответствуют санитарным требованиям и согласованы с акиматами районов и городов.

Празднование Курбан айта в 2025 году пройдёт с 6 по 8 июня. Айт-намаз в областном центре состоится 6 июня в 07:00 утра. Об этом сообщил главный имам ВКО Думан Сайфуллин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

- Мы совместно с исполнительными органами проработали все вопросы, чтобы праздник прошёл организованно и безопасно. На всех объектах будут соблюдены санитарные нормы, обеспечены условия для правильного проведения обряда, — отметил он.

Площадки для жертвоприношения определены в следующих населённых пунктах:

Усть-Каменогорск и Уланский район — Атыгай асуы вдоль трассы Алматы — Усть-Каменогорск (территория Уланского района);

Риддер — мечеть им. Д. Кунаева;

район Алтай — КХ «Тенар», ул. Толстова, 4;

Глубоковский район — фирма «Шахан-Ата», ул. Берестова;

Зайсанский район — рынок «Караван», ул. Байтов, 34;

Катон-Карагайский район — ул. Абая, 82;

Курчумский район — ул. Абылайхана, 1;

Самарский район — сёла Аккала (ул. Абая, 68) и Мариногорка (ул. Пролетарская, 14);

Тарбагатайский район — с. Акжар, площадка «Тауке», ул. Рыскулова, 82;

Район Улькен Нарын — с. Улькен Нарын, ул. Горная, 8/1;

Шемонаихинский район — ул. Вокзальная, 236.

В районе Маркаколь в этом году место для обряда не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Туркестане определена единственная площадка для жертвоприношения на Курбан айт.