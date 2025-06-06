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    21:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В ВКО определены 12 мест для обряда жертвоприношения на Курбан айт

    В преддверии Курбан айта в Восточном Казахстане определены 12 официальных площадок для проведения обряда жертвоприношения, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    скот, окот, животные, коровы, лошади, овцы
    Фото: Ризабек Нусипбек/Kazinform

    Все они соответствуют санитарным требованиям и согласованы с акиматами районов и городов.

    Празднование Курбан айта в 2025 году пройдёт с 6 по 8 июня. Айт-намаз в областном центре состоится 6 июня в 07:00 утра. Об этом сообщил главный имам ВКО Думан Сайфуллин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

    - Мы совместно с исполнительными органами проработали все вопросы, чтобы праздник прошёл организованно и безопасно. На всех объектах будут соблюдены санитарные нормы, обеспечены условия для правильного проведения обряда, — отметил он.

    Площадки для жертвоприношения определены в следующих населённых пунктах:

    • Усть-Каменогорск и Уланский район — Атыгай асуы вдоль трассы Алматы — Усть-Каменогорск (территория Уланского района);
    • Риддер — мечеть им. Д. Кунаева;
    • район Алтай — КХ «Тенар», ул. Толстова, 4;
    • Глубоковский район — фирма «Шахан-Ата», ул. Берестова;
    • Зайсанский район — рынок «Караван», ул. Байтов, 34;
    • Катон-Карагайский район — ул. Абая, 82;
    • Курчумский район — ул. Абылайхана, 1;
    • Самарский район — сёла Аккала (ул. Абая, 68) и Мариногорка (ул. Пролетарская, 14);
    • Тарбагатайский район — с. Акжар, площадка «Тауке», ул. Рыскулова, 82;
    • Район Улькен Нарын — с. Улькен Нарын, ул. Горная, 8/1;
    • Шемонаихинский район — ул. Вокзальная, 236.

    В районе Маркаколь в этом году место для обряда не предусмотрено.

    Ранее сообщалось, что в Туркестане определена единственная площадка для жертвоприношения на Курбан айт.

    Теги:
    Курбан айт Восточно-Казахстанская область Религия Жертвоприношение
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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