В ВКО определены 12 мест для обряда жертвоприношения на Курбан айт
В преддверии Курбан айта в Восточном Казахстане определены 12 официальных площадок для проведения обряда жертвоприношения, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Все они соответствуют санитарным требованиям и согласованы с акиматами районов и городов.
Празднование Курбан айта в 2025 году пройдёт с 6 по 8 июня. Айт-намаз в областном центре состоится 6 июня в 07:00 утра. Об этом сообщил главный имам ВКО Думан Сайфуллин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
- Мы совместно с исполнительными органами проработали все вопросы, чтобы праздник прошёл организованно и безопасно. На всех объектах будут соблюдены санитарные нормы, обеспечены условия для правильного проведения обряда, — отметил он.
Площадки для жертвоприношения определены в следующих населённых пунктах:
- Усть-Каменогорск и Уланский район — Атыгай асуы вдоль трассы Алматы — Усть-Каменогорск (территория Уланского района);
- Риддер — мечеть им. Д. Кунаева;
- район Алтай — КХ «Тенар», ул. Толстова, 4;
- Глубоковский район — фирма «Шахан-Ата», ул. Берестова;
- Зайсанский район — рынок «Караван», ул. Байтов, 34;
- Катон-Карагайский район — ул. Абая, 82;
- Курчумский район — ул. Абылайхана, 1;
- Самарский район — сёла Аккала (ул. Абая, 68) и Мариногорка (ул. Пролетарская, 14);
- Тарбагатайский район — с. Акжар, площадка «Тауке», ул. Рыскулова, 82;
- Район Улькен Нарын — с. Улькен Нарын, ул. Горная, 8/1;
- Шемонаихинский район — ул. Вокзальная, 236.
В районе Маркаколь в этом году место для обряда не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что в Туркестане определена единственная площадка для жертвоприношения на Курбан айт.