В Туркестане определена единственная площадка для жертвоприношения на Курбан айт

В преддверии праздника Курбан айт в Туркестане определено единственное официальное место для проведения обряда жертвоприношения. Как сообщили в территориальной ветеринарной инспекции, горожане смогут принести жертву в специализированном пункте «Нұр-Әсем», расположенном в селе Карашық Сауранского района.

Площадка находится на территории скотного рынка и соответствует всем требованиям ветеринарно-санитарной безопасности. Забой животных будут осуществлять профессиональные мясники.

Власти подчеркивают, что организация специального пункта направлена на обеспечение санитарной безопасности и соблюдение религиозных традиций в надлежащих условиях.

При этом, как уточнили в ведомстве, жители имеют право совершить обряд жертвоприношения и на собственной территории — при обязательном соблюдении ветеринарно-санитарных норм. В этих случаях животное подлежит предварительному ветеринарному осмотру. Для этого территория города условно разделена на шесть секторов, за каждым из которых закреплены ответственные ветеринарные специалисты.

Ветеринарная служба города призывает граждан строго соблюдать санитарные нормы и действовать в рамках утвержденного порядка. Особое внимание уделяется вопросам утилизации биологических отходов. Владельцы животных, забитых в домашних условиях, обязаны самостоятельно обезвредить и захоронить отходы в специальных ямах для скота.

Также напомнили, что реализация мяса и продукции животного происхождения без ветеринарно-санитарной экспертизы запрещена. Нарушение этого требования влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.

Подобные меры уже приняты в ряде регионов страны, включая Алматинскую область, Астану, Алматы, Шымкент, Костанай, Атырау, Караганду и Павлодар.

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