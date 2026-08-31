Отменить обвинение в принуждении к браку и смягчить статью об убийстве: чего добивается защита Аймахана

Стало известно содержание апелляционной жалобы адвокатов Шерхана Аймахана. Защита просит оправдать его по обвинению в принуждении Нурай Серикбай к браку, изменить квалификацию убийства и смягчить наказание, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокаты Есболат Курманбаев и Серик Абдиев просят изменить приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, согласно которому их подзащитный должен провести остаток жизни в тюрьме. Основные требования защиты касаются двух эпизодов:

* оправдать Шерхана Аймахана по части 1 статьи 125-1 УК РК «Принуждение к браку», поскольку, по мнению адвокатов, в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения;

* переквалифицировать действия осужденного с пункта 5 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное с особой жестокостью» на часть 1 статьи 99 УК РК «Убийство» и назначить ему справедливое наказание.

При этом в жалобе адвокаты называют пожизненное лишение свободы чрезмерно суровым наказанием, указывая в том числе на признание вины и раскаяние осужденного.

Почему защита просит оправдать Аймахана по статье о принуждении к браку

Значительная часть апелляционной жалобы посвящена событиям, произошедшим за несколько месяцев до убийства Нурай Серикбай. Защита утверждает, что до 5 октября 2025 года между Нурай и Шерханом Аймаханом около трех месяцев были отношения и существовало взаимное намерение создать семью. Адвокаты ссылаются в том числе на показания родственников Аймахана, которые ранее были заслушаны в суде. Они утверждали, что Нурай приехала в дом семьи добровольно.

В суде первой инстанции подобные утверждения ранее вызвали эмоциональную реакцию родных девушки. Судья прямо задался вопросом, почему Нурай приехала в дом Шерхана в спортивном костюме и без личных вещей, если якобы знала о предстоящей свадьбе. Свидетели стороны защиты тогда не смогли пояснить этот факт.

Тем не менее адвокаты настаивают, что ни следствие, ни суд не установили фактов применения насилия со стороны Аймахана. В подтверждение своей позиции защита ссылается на показания самого осужденного, который заявлял, что сделал Нурай предложение, она ответила согласием, после чего они продолжали переписываться и встречаться.

Одним из аргументов адвокаты называют аудиовидеозапись, сделанную после приезда Нурай и Шерхана в дом родителей Аймахана. По утверждению защиты, на кадрах мать Аймахана спрашивает Нурай, приехала ли она по собственной воле, на что девушка отвечает утвердительно. После этого она самостоятельно выходит из машины и заходит в дом. Защита также ссылается на собственноручную записку Нурай родителям о том, что она приехала добровольно. Как следует из апелляции, суд первой инстанции счел, что эта записка была получена при других обстоятельствах, и не согласился с трактовкой защиты.

Во время процесса суд первой инстанции исследовал материалы о похищении («алып қашу»), включая видеозапись из отдела полиции, где Нурай заявила об отсутствии претензий и разрыве отношений. Представители потерпевшей стороны тогда обратили внимание, что сотрудник полиции на видео буквально диктовал девушке текст объяснения.

Защита же в апелляции приводит заключение экспертизы № 1666, в котором отмечается отсутствие признаков заучивания речи. По версии адвокатов, Нурай решила покинуть дом Аймахана и прекратить с ним отношения после приезда ее братьев и дяди, поскольку семья была против предполагаемого брака.

Защита также оспаривает оценку показаний родственников погибшей. Адвокаты считают, что суду следовало критически отнестись к их словам о том, что Нурай привезли из Алматы против ее воли и принуждали к браку.

По мнению защиты, суд не дал должной оценки показаниям родственников Аймахана, видеозаписям и переписке между ним и Нурай, которую адвокаты считают подтверждением существовавших между ними отношений. На основании этих доводов защита просит оправдать Аймахана по части 1 статьи 125-1 УК РК за отсутствием, по мнению адвокатов, состава уголовного правонарушения.

Почему защита оспаривает «особую жестокость»

Вторая основная часть апелляционной жалобы касается квалификации убийства Нурай Серикбай.

Сам факт совершения убийства Шерханом Аймаханом защита не оспаривает. Однако адвокаты считают, что его действия должны квалифицироваться по части 1 статьи 99 УК РК, а не по пункту 5 части 2 этой статьи — убийство, совершенное с особой жестокостью.

Один из основных доводов защиты связан с результатами судебно-медицинской экспертизы и показаниями эксперта. Адвокаты указывают, что эксперт не смог определить последовательность нанесения ранений и установить, какое из них было причинено первым. На этом основании защита допускает, что Нурай могла скончаться от одного из первых опасных для жизни ранений и не испытывать страданий от повреждений, нанесенных впоследствии. При этом в самой апелляционной жалобе приводятся разные данные о характере 35 ранений. В одном фрагменте адвокаты указывают на восемь проникающих и 27 непроникающих ранений, в другом — на девять проникающих и 26 непроникающих.

Защита также оспаривает то, как в приговоре изложены показания судебно-медицинского эксперта Жанболата Пернебекова. По версии адвокатов, в суде эксперт не смог ответить, в каком состоянии находилась Нурай в момент причинения каждого из ранений.

Ранее в суде Жанболат Пернебеков подтвердил, что лично проводил судебно-медицинскую экспертизу тела погибшей. По его словам, смерть наступила от массивной кровопотери после множественных колото-резаных ранений.

Защита считает, что само количество нанесенных ранений не может автоматически свидетельствовать о совершении убийства с особой жестокостью. В жалобе адвокаты ссылаются на нормативное постановление Верховного суда РК «О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека». Защита обращает внимание на разъяснение, согласно которому множественность повреждений сама по себе не является основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью, если не установлено, что убийство совершалось с целью причинить потерпевшему особые мучения и страдания. По мнению адвокатов, такая цель в действиях Аймахана доказана не была.

Что защита говорит о событиях на месте убийства

Отдельно адвокаты оспаривают выводы суда о последовательности действий Аймахана непосредственно во время нападения. Как следует из приведенного в жалобе фрагмента приговора, во время нападения Аймахан заметил появившуюся на месте свидетеля, прекратил свои действия и отбежал, однако затем вернулся к Нурай и продолжил наносить удары.

Защита заявляет, что следствие не разграничило, сколько именно ударов было нанесено до и после появления свидетеля. В жалобе адвокаты также ссылаются на показания свидетеля Индиры Беркинбаевой. Защита акцентирует внимание на ее словах о том, что в определенный момент Нурай лежала неподвижно, и на этом основании выдвигает версию, что к моменту возвращения Аймахана девушка уже могла быть мертва.

Вместе с тем ранее, рассказывая в суде о событиях того дня, Индира Беркинбаева сообщала, что сначала слышала крики девушки. По ее показаниям, после того как мужчина вернулся и вновь начал наносить удары, Нурай перестала двигаться. Свидетель также рассказывала, что услышала крики, когда возвращалась с работы. Ей навстречу выбежал мужчина с ножом, после чего он вернулся к лежавшей на земле девушке.

Адвокаты оспаривают содержащийся в приговоре вывод о том, что Аймахан видел Нурай испытывающей страдания от полученных ножевых ранений. Защита считает этот вывод основанным на предположении и ссылаются на требования законодательства, согласно которым обвинительный приговор не может основываться на предположениях.

Какого решения добиваются адвокаты Аймахана

В заключительной части жалобы защита указывает, что во время судебного разбирательства Аймахан признал вину, выразил раскаяние и попросил прощения у родственников Нурай Серикбай. Адвокаты считают пожизненное лишение свободы чрезмерно суровым наказанием. В жалобе они также ссылаются на судебную практику по другим делам, по которым лицам, признанным виновными по отдельным квалифицирующим признакам части 2 статьи 99 УК РК, назначались сроки от 15 до 20 лет лишения свободы.

В итоге защита просит судебную коллегию изменить приговор от 13 августа, оправдать Шерхана Аймахана по части 1 статьи 125-1 УК РК и признать его виновным в убийстве по части 1 статьи 99 УК РК, назначив, как указано в жалобе, справедливое наказание.

Пожизненный приговор и апелляция

13 августа Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил Шерхана Аймахана к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Суд признал его виновным по трем статьям: части 1 статьи 125-1 УК РК «Принуждение к браку», статье 115-1 УК РК «Сталкинг» и пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

После оглашения приговора защита Аймахана заявила, что не в полной мере согласна с решением суда. Адвокаты сообщали, что определятся с подачей апелляционной жалобы после получения и изучения полного текста приговора.

28 августа защита Шерхана Аймахана подала апелляционную жалобу. Потерпевшая сторона сообщила о намерении изучить доводы адвокатов и подготовить возражение.

Напомним, Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года в Шымкенте.

Суд установил, что Аймахан поджидал девушку возле дома и нанес ей 35 ножевых ранений.

За несколько месяцев до убийства произошел эпизод, связанный с поездкой Нурай из Алматы в Шымкент. Обстоятельства произошедшего и последующего обращения родственников девушки в полицию стали одной из важных частей судебного разбирательства.

По громкому делу в Национальный курултай поступило более 130 обращений. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура также начала отдельную проверку.

После резонанса вокруг дела своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

МВД также возбудило отдельное уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников полиции, ранее работавших с обращением семьи Нурай.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя Каратауского районного управления полиции Абилгазы Артыкбая. Именно он выезжал на вызов после обращения родственников Нурай осенью 2025 года и впоследствии давал показания в суде по делу об убийстве девушки.